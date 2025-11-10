網造謠「台捐千億買蕭美琴演講」！謝志偉不忍了 曬1照打臉：請閉嘴

政治中心／許智超報導

副總統蕭美琴近日出席IPAC歐洲高峰會演說。（圖／受訪者提供）

近日，我國副總統蕭美琴應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，以「台灣是世界在動盪變局中可信賴的夥伴」為題前進歐洲議會發表演說，寫下了台灣外交史上嶄新的一頁。然而，卻有網友造謠「法國BBC報導台灣捐了80億歐元換蕭美琴20分鐘演講」。除了總統府第一時間澄清闢謠外，駐歐盟大使謝志偉昨（9）日也分享自己與當地維安的合照，直言「看看這張照片，各種謠言請閉嘴」！

該網友發文稱，「法國bbc」曾報導台灣捐80億歐元，「然後讓副總統上去噴20分鐘的口水」，更嗆這些捐款該拿來建設台灣，「拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！ 」，甚至在圖片中擅自編輯，稱場地、會議、名聲都出自蕭美琴之手，「只有錢是老百姓出的」。

對此，總統府發言人郭雅慧日前嚴正表示，相關內容實屬惡意捏造，絕非事實，並且已經通知警政單位依法調查處理。呼籲各界勿轉傳未經查證之訊息，以訛傳訛。

謝志偉分享與當地維安的合照。（圖／翻攝自謝志偉粉絲頁 臉書）

對此，駐歐盟大使謝志偉昨晚在臉書PO出與當地維安的合照，直言「看看這張照片，各種謠言請閉嘴！」他表示，拍照時還跟維安說有可能放到社群媒體，「結果每個都笑說『好啊！』旁邊這位還跟我一起竪起大姆指」。

謝志偉指出，由於前後警車開道等維安動作都是公開的，因此放此照片無礙默契，但為何會有這樣的維安？他說「中國要怪自己！」因為去年中國派人騷擾訪問布拉格的蕭美琴，那是公認的野蠻行為，所以這次歐洲國家才以「文明動作」預防「野蠻行為」。

謝志偉最後強調，無關政治，有關價值，「還要問『人哪裡找的，制服哪裡租的』嗎？你們想汚衊台灣人的堅靱，結果在羞辱別的文明國家，知道嗎？！」

