即時中心／温芸萱、陳治甬報導

副總統蕭美琴出席比利時「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會發表演講，網路卻流傳「台灣花80億歐元讓副總統講20分鐘」的假消息。對此，同樣出席IPAC會議的民進黨立委范雲指出，歐洲議會與IPAC皆由具民意基礎議員組成，非金錢可左右，假訊息只會抹黑外交人員辛勞。她直言，中國才是真正利用金錢影響他國政治人物，並透露，這也是會議中多位跨黨派議員關注的重點。

副總統蕭美琴日前應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）在比利時布魯塞爾舉行的峰會，發表專題演講，獲得多國議員熱烈回應。然而網路上卻流傳假消息，聲稱「法國BBC報導台灣花80億歐元讓副總統上台講20分鐘」，內容荒謬離譜。總統府今（9）日嚴正澄清，該訊息為惡意捏造的假新聞，已報警追查散布來源，呼籲民眾勿信謠言。

廣告 廣告

對此，同樣出席IPAC會議的范雲表示，剛參加3天的IPAC會議，就聽到如此離譜的造謠，顯見有人刻意抹黑台灣外交成果。她強調，歐洲議會與IPAC成員皆是具民意基礎的民選議員，決非金錢能左右的對象。范雲指出，外交人員長期在第一線努力，這類假訊息只會傷害他們的辛勞與國家形象。

范雲話鋒一轉也提到，真正以金錢滲透，收買外國政治人物、影響他國政治的，其實是中國。她透露，這正是本次IPAC會議中多位跨黨派議員共同關切的議題，呼籲外界不要被假訊息誤導，應團結支持台灣外交人員對抗威權滲透。

原文出處：快新聞／網造謠「台灣花80億歐元讓蕭美琴演講」 立委：中國才靠錢收買政治人物

更多民視新聞報導

紀錄片剪輯涉誤導川普演說 白宮女戰狼開戰BBC：百分百假新聞

鳳凰撲台「暴風圈侵襲率」變了！3縣市飆80%最危

「鳳凰」步步進逼 侯友宜：勿前往北海岸及東北角觀浪

