網造謠「成功嶺演習砲擊民宅」死傷眾多 全場見2字秒戳破

政治中心／倪譽瑋報導

X上的造謠貼文在台灣的Threads等社群瘋傳，許多人一眼就看出是假訊息。（圖／翻攝自Threads）

近期外國社群X上，有一篇謠言聲稱「台灣桃園成功嶺演習不幸砲擊民居（民宅）、死傷者眾多。」該消息被轉發到台灣社群，引起眾多網友嘲諷，該謠言除了「台灣同胞」等用語明顯異常外，許多人一看到「桃園」成功嶺，便戳破了這假訊息，成功嶺根本不在桃園，造謠者連地理位置都搞錯了。

日前社群平台X上的一篇貼文引發熱烈討論，有網友聲稱「台灣桃園成功嶺演習不幸砲擊民居，現場第一線畫面曝光！」只見該網友還PO出了一段建築冒煙的影片，喊出「據說台灣同胞死者眾多，新聞全面封鎖」。這篇貼文在各社群瘋傳，許多人一看就認出是造謠。

不少網友點出，「成功嶺」是在台中而非桃園，紛紛嘲諷「不瞞你說，台灣的火砲真的很強大，從成功嶺飛到桃園只是日常，上次還不小心飛到蘭嶼」、「成功嶺不是在台中嗎？」「我在台南當兵時手榴彈丟到金六結」、「請千萬不要透漏給敵國知道成功嶺的正確位置， 畢竟此嶺位於外海的東沙群島機密之處」、「大家已讀亂回，不要幫中國AI訓練」。

常評論時事的「Taiwan Image 台灣衣美局」也發文批評「造謠者，繼續胡扯啊！到底是唯恐天下不亂，還是藉此操作流量，無論如何，其心可議」。同樣也嘲諷「桃園成功嶺」，所以…台南關東橋（實際上在新竹）、台中金六結（實際上在宜蘭）。

造謠者

繼續胡扯啊！

到底是

唯恐天下不亂

還是

藉此操作流量

無論如何

其心可議



還在那邊

桃園成功嶺

所以…

台南關東橋

台中金六結

🤣🤣 pic.twitter.com/ZL1KBczrbA — Taiwan Image 台灣衣美局 (@Taiwan_Image) December 2, 2025

