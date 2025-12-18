網造謠「捐80億歐元換蕭美琴演講」 遭北院裁定不罰 外交部：無法接受

2025年11月7日，副總統蕭美琴在歐洲議會「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」峰會發表「台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴」專題演說。美聯社



副總統蕭美琴於11月受邀前往比利時的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」年會演講，但一名陳姓男子轉貼「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，外交部對此向警察局與調查局報案，台北地院近期裁定不構成違法因此不罰，對此外交部聲明表示無法接受，將研議後續救濟措施。

陳姓男子轉貼「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，隨即遭總統府提告，外交部也報案為假訊息，警方隨後依《社會秩序維護法》移送裁處，但台北地院認為，陳男貼文僅是針對政府支出是否符合民眾期待，不構成散布謠言，裁定不罰。

外交部今（12/18）日發布聲明，判決內容指出陳男於網路散布關於相關說法並非事實，屬於虛假訊息，且明知相關資訊不實，仍故意向公眾散播。外交部認為，這些內容都已經清楚說明相關內容缺乏任何事實基礎，屬惡意錯假訊息，並非基於合理查證或公共利益所為的意見表達。

外交部指出，當前國際情勢嚴峻，我國長期面臨境外敵對勢力運用錯假資訊進行輿論操弄，對國家安全及社會秩序已造成嚴重影響；陳男的錯假言論實涉及我外交政策、對外關係及國家領導人活動，已被境外敵對勢力利用，進而操作輿論、擾亂社會大眾認知。這類訊息的危害，已非單純個人言論爭議，而是關乎整體公共利益、國家安全與民主制度運作的問題。

外交部強調，先前依法報案，是為了防止明顯不實且具高度誤導性的訊息持續擴散，錯誤資訊不僅無助於公共議題的理性討論，反而會扭曲事實、破壞民主社會賴以運作的資訊基礎；外交部重申，錯假訊息本質上不屬於言論自由所欲保障的範疇，民主法治國家也普遍認為，即使是政治性言論，其言論自由的行使仍應以事實為基礎，並不得損害公共利益與社會安全。

外交部表示，尊重司法機關依法獨立行使裁量權，但對於最終未予處罰的結果無法接受，後續將協調相關單位及研議後續救濟措施及應處方法，期盼未來相關案件法院審酌案情時，針對當前國家實際面臨的挑戰、國際局勢、資訊戰風險及國家安全環境等整體脈絡下加以衡量，共同守護我國民主社會的制度運作與國家安全。

