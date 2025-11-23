網酸綠委商務艙、黃國昌站自由座 陳柏惟經驗談：可能忘記買票
民進黨高雄立委許智傑21日曬出通勤照，只見他和其他高雄、屏東立委坐一起，這張照片近來卻被網友質疑搭乘商務艙，還和民眾黨主席黃國昌只能搭自由座的照片做比較，稱「平平都是立委，辦卡真的要辦對張」，不過說法遭前立委陳柏惟打臉，還列出通常立委站在高鐵車廂只有3種可能，當中包含忘記買票。
服務選區在高雄的許智傑，21日曬出和同黨南部選區立委一起搭乘高鐵合照，許智傑表示「好巧！高雄屏東委員坐一排，表決完馬上衝高鐵回去跑行程，大家一起加油」。
不過這張照片卻被一名網友拿去和黃國昌站在高鐵車廂做比較，質疑「自由座 vs 商務車廂，平平都是立委，辦卡真的要辦對張」，暗示綠委們有特殊對待，許智傑貼文底下也引來不少類似批評留言。
當過立委的陳柏惟現身留言區澄清，坦言立委工作福利包含高鐵通勤補助，他也提到在高鐵站著大多是3種可能，包含忘記買票、排隊上廁所、「或是拍張照就回去坐了」，陳柏惟不忘提醒網友「請不用擔心辦卡的問題」。
