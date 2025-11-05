網酸謝侑芯不配護理女神！閨密揭「臨床經驗轉行真相」反擊：可悲

娛樂中心／綜合報導

網紅謝侑芯因清新氣質與甜美外貌走紅，被封為「護理系女神」，不料上月底在馬來西亞猝逝，震驚台馬網路社群。事件持續延燒，除了歌手黃明志涉案、死亡現場疑點曝光外，近日網路上也出現另一項爭議，有網友質疑外界不應該稱她為「護理女神」，認為她已離開臨床工作多年，掀起討論。面對質疑聲浪，與謝侑芯私交甚篤、被稱為「重機女神」的網紅艾妃也在社群發文力挺好友。









被封為「重機女神」的網紅艾妃在社群發文力挺謝侑芯，她指出，謝侑芯確實擁有護理師背景，也具備臨床經驗，只是之後因機緣投入自媒體工作，「能說她不是護理師嗎？她就沒有努力嗎？不用這麼仇」她語帶不捨表示，應該聚焦在逝者生命與真相，而非執著於頭銜紛爭。艾妃也呼籲外界應少點仇視、給予尊重：「人命重要還是頭銜重要？人都走了，還在吵這種無關緊要的事，真的很可悲」。





事實上，YouTube節目《圤雪BS》先前曾邀請網紅謝侑芯上節目大聊人生故事，當時她與主持人圤智雨、雪碧的互動，如今隨著噩耗傳出，成了她最後的公開身影之一，令粉絲不勝唏噓。談到「護理系女神」封號由來，謝侑芯透露，自己曾就讀台中科技大學護理系，累積近兩年臨床經驗，不過坦言那段時間並不快樂，「那環境真的不適合我，所以後來就決定北上發展。」至於踏入大尺度拍攝領域的契機，她大方表示，當時只是希望快速累積粉絲，「沒有想太多，就覺得自己裸體很好看！」展現十足自信，也因此成功吸引大批追隨者。如今，隨著她猝逝的消息震撼各界，這段訪談影片湧入大批網友與友人留言悼念，感嘆「笑聲猶在、卻再也看不到她了」。













