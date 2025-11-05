網酸謝侑芯不配「護理女神」頭銜！閨密公開「真實內幕」反擊：很可悲

娛樂中心／綜合報導

31歲台灣網紅「護理女神」謝侑芯於馬來西亞猝逝，除了歌手黃明志牽涉其中，案情逆轉變成謀殺案。近日網路上也出現另一項爭議，有網友質疑外界不應該稱她為「護理女神」，認為她已離開臨床工作多年，掀起討論。面對質疑聲浪，與謝侑芯私交甚篤、被稱為「重機女神」的網紅艾妃也在社群發文力挺好友。

被稱為「重機女神」的網紅艾妃也在社群發文力挺謝侑芯。（圖／翻攝自IG）

謝侑芯生前曾上節目透露曾就讀台中科技大學護理系，累積近兩年臨床經驗，不過坦言那段時間並不快樂，「那環境真的不適合我，所以後來就決定北上發展。」至於為何踏入大尺度拍攝領域？她表示，當時只是希望快速累積粉絲，「沒有想太多，就覺得自己裸體很好看！」

如今，隨著她猝逝的消息震撼各界，有網友質疑外界不應該稱她為「護理女神」，認為她已離開臨床工作多年。對此「重機女神」網紅艾妃發文力挺指出，謝侑芯確實擁有護理師背景，也具備臨床經驗，只是之後因機緣投入自媒體工作，「能說她不是護理師嗎？她就沒有努力嗎？不用這麼仇」她語帶不捨表示，應該聚焦在逝者生命與真相，而非執著於頭銜紛爭，「人命重要還是頭銜重要？人都走了，還在吵這種無關緊要的事，真的很可悲」。

