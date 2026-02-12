網酸謝典霖曬HBL兒佳績 小編不忍回嗆引爆戰火

彰化縣議長謝典霖（中）12日表示，網友不理性留言，其小編忍不住回嗆，他已提醒要理性回覆，也盼網友不要有攻擊性言論。（孫英哲攝）

彰化縣成功高中籃球闖入HBL八強，正為晉級四強奮戰中。（彰化縣政府提供）

彰化縣議長謝典霖身兼中華民國籃球協會理事長，其子所在彰化縣成功高中籃球闖入HBL八強，正為晉級四強奮戰中，謝典霖也貼文期許，不料卻引來網友開酸「兒子打籃球，爸爸拖垮籃球」，他留言回嗆「你媽才拖垮籃球咧」，引爆網友怒火。謝典霖12日表示，網友不理性留言，其小編忍不住回嗆，他已提醒要理性回覆，也盼網友不要有攻擊性言論。

成功高中籃球隊闖進HBL八強引發關注，彰化縣議長謝典霖的兒子也是該籃球隊一員，謝與有榮焉，在社群貼文分享佳績，期許其子持續為彰化爭光，結果有網友開酸「兒子打籃球，爸爸拖垮籃球」等連串攻擊性言論，讓謝典霖在留言區回嗆，「你媽才拖垮籃球咧」，引發網友炸鍋。

謝典霖今天上午參加濁水溪景觀工程動土典禮面對媒體詢問上述，他表示，是小編留言回覆的，他平常就有提醒團隊要理性面對網路上各種言論。成功高中籃球HBL八強目前3勝3負，要晉級四強除了自身得再贏下一場，也要其他戰績相近的隊伍要輸球，晉級之路險峻，但今年能打進八強，表現已相當優異。

彰化縣立成功高中籃球隊在「114學年度HBL高中籃球甲級聯賽」中展現驚人韌性，一路過關斬將，刷新校史紀錄，許多鄉親都相當期待他們能闖入四強，而為嘉勉小將們的優異表現，彰化縣長王惠美昨晚前往新北市板橋體育館，慰勉正在奮戰的成功高中球員與教練團，還現場頒發加菜金，更與全場觀眾為小將們齊聲加油，最後成功高中也不負眾望，以71比63力克光復高中。

彰化縣長王惠美說，成功高中打進114學年度HBL高中甲級聯賽八強，刷新校史紀錄，也是彰化縣有史以來首支打入HBL八強的隊伍，寫下彰化籃壇的歷史新頁，讓全國鄉親看見「彰化囝仔」不容小覷的實力。

