網酸香蕉老婆「感覺只是愛他的錢」她暴怒回嗆：很低級

香蕉與老婆Timmy。（圖／翻攝自sunshine860902、bnn0705 IG）

綜藝節目《瘋神無雙》班底「香蕉」王俊傑與老婆Timmy在2023年登記結婚後，感情一直穩定，不時分享日常互動，給人形象甜蜜踏實。然而近期卻有部分網友在社群質疑兩人的婚姻「建立在金錢之上」，甚至以刻薄字眼攻擊Timmy的動機。面對毫無根據的揣測，Timmy於30日罕見在IG發文回應，用行動為自己與丈夫的關係正名。

Timmy在IG發文附上酸民留言截圖，內容指稱「他老婆讓人感覺只是愛他的錢，就散發出那種感覺」。對此，她無奈又直接地回擊：「有些人對感情的理解永遠停留在金錢交換，因為他們的人生裡沒有遇過值得托付的另一半，也沒有能力被真正的愛選擇。」一句話點破某些網友的偏狹視角，也表達出她對此類評論的失望。

她進一步強調，自己嫁給香蕉從來不是因為他擁有多少財力，而是因為他是她認定的終身伴侶。「他努力、負責、願意為生活打拼。」Timmy表示婚後兩人共同分擔家庭責任，彼此支持對方的目標，一起努力賺錢、一同面對未來。她也直言，兩人的關係是互相成就的夥伴關係，完全不是外界想像那種「誰供養誰」的老套劇本，並俏皮反嗆：「這樣的劇情有夠無聊，這不是早期偶像劇才會演的劇情嗎？」

最後，Timmy也再度點名酸民心態，認為那些總喜歡用金錢衡量別人婚姻的人，很可能是因為金錢是他們心中唯一懂得的價值。她更語帶諷刺表示：「酸民最可愛的地方，就是永遠把別人的愛情想得很低級，因為他們沒有能力擁有更高級的關係。」一句話不僅反擊酸言，更展現她對自身婚姻的堅定與自信。

