網酸「張忠謀坐輪椅有錢又怎樣」 許美華打臉：無知到可笑！

【黃詩淳／綜合報導】台積電創辦人張忠謀近來傳出身體不適，鮮少出席公開場合，不過輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日返台，他也坐輪椅現身餐敘，但卻遭酸「家財萬貫那又怎樣？」對此，科技專家許美華則痛批「真的無聊無知到可笑的地步」。

有網友在Threads轉發張忠謀坐輪椅出席和黃仁勳餐敘的新聞，直言「當你94歲，像張忠謀一樣，坐在輪椅上，家財萬貫、富可敵國、權傾一時，那又怎樣？」貼文曝光後，引起不少網友不滿，認為這年紀坐輪椅很正常，且他對經濟的貢獻，仍值得大家尊敬，許美華也留言回覆「如果我是張忠謀，我會覺得我的人生很值得」。

許美華事後也在臉書發文，指出張忠謀最近因為椎間盤突出剛動了手術，所以坐在輪椅上，就被路人拿來寫這種自以為參透人生哲理的鬼東西，她引用《晶片戰爭》作者克里斯．米勒（Chris Miller）評論張忠謀的一句話，「在科技業半導體甚至全世界的產業界，張忠謀是那個價值最被低估的領袖人物」。

她直言，如果沒有張忠謀，這個世界的科技半導體發展，將跟現在完全不一樣，台灣不會有今天的台積電，也絕不會有今天晶片島國的半導體供應鏈，她認為張忠謀對於全世界或是對台灣，都是一個無可取代、影響至為關鍵且深遠的傳奇人物。

「像張忠謀那樣的人生經歷和成就，我只能仰望了」，因此許美華認為，那位網友真的無聊無知到可笑的地步，顯然不知道張忠謀人生成就的高度，且寫完張忠謀後，還發文酸「黑熊、青鳥、太陽花、野百合，套路很深」，讓她直言「看來是個藍白小草的機率超過87%」。

