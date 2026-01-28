網銀國際GASH前進電玩展 啟動「FunOne」計畫建構泛娛樂生活圈

隨著亞太遊戲市場競爭加劇，產業垂直整合已成為企業突圍關鍵。網銀國際集團旗下數位娛樂服務平台「樂點（GASH）」宣布，將於1月29日至30日正式進駐「2026台北國際電玩展」B2B商務區。本次GASH以「支付無界限」為核心主題，展示如何透過全新「FunOne」系列服務串聯金流、內容與點數應用，構築完整的泛娛樂生態圈。

整合集團資源 打造全方位營運方案

面對快速變遷的市場環境，GASH此次參展重點在於展示其深耕泛娛樂布局的決心。透過整合網銀國際集團與橘子集團的產業優勢，GASH致力於打破虛擬與實體消費的界限。其戰略核心在於利用支付作為基石，提供海內外合作夥伴更具競爭力的全方位營運方案，協助全球內容供應商縮短與玩家之間的距離。

四大服務核心 布局泛娛樂生活圈

在本次2026台北國際電玩展B2B商務區中，GASH詳細揭示了旗下四大服務內容，展現其跨產業應用的技術潛力。

首先，在金流基礎上，GASH 結合與「遊e卡」的通路資源，提供高穩定、高安全性的全方位儲值解決方案，協助廠商精準觸達核心遊戲族群；針對內容傳遞，則推出主打「全球在地化一鍵支付」的 FunOne Games 跨裝置遊戲平台，藉由簡化開發者的串接流程，讓遊戲內容能高效跨越地域限制，拉近玩家與遊戲的距離。

此外，針對大型藝文與賽事需求，FunOne Tickets票務架構利用高效能伺服器解決高流量購票痛點，並結合點數應用延伸服務價值；最後，作為驅動生態系良性循環的核心，FunOne Points 點數回饋機制將用戶的儲值與活動參與轉化為實用紅利，透過多元兌換提升消費彈性，全面佈局泛娛樂生活圈。

強化B2B戰略合作 拓展全球化動能

GASH指出，未來的長遠目標是將玩樂、支付與內容消費進行無縫整合，建立一個跨類別的泛娛樂生活圈，透過參與台北國際電玩展B2B商務區，GASH希望與全球內容供應商深度交流，利用其成熟的在地化行銷經驗與技術實力，協助合作夥伴突破地域限制，共同掌握全球化的成長動能。