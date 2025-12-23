網陳情「王ADEN不適任跨年表演」 北市觀傳局：確定不會演出

台北市 / 林彥廷 綜合報導

歌手王ADEN日前在桃園一所高中演唱，一名女學生疑似在老師指引下上台跳舞，而王ADEN見狀後蹲到一旁，氣氛相當尷尬，相關畫面隨即被轉發到網路，事後女學生和王ADEN都有做出回應。整起事件引發熱烈討論，有網友在Threads上發文陳情，希望排除王ADEN在跨年的演出，對此，台北市政府觀傳局表示「確定不會有王ADEN的演出。」

一名網友於Threads以「陳情王ADEN不適任2026台北跨年表演，請求觀傳局介入評估」發文表示，王ADEN近日在高中演唱，遇女學生衝台熱舞時停止表演、蹲地擺不悅表情，事後澄清影片遭批態度不誠懇，有意圖網暴霸凌未成年粉絲的傾向，顯示缺乏職業素養與包容力，損害偶像形象。

網友指出，跨年晚會為台北市政府觀傳局主辦的大型公共活動，藝人應具高度專業與正面示範，此類行為若登台，將誤導未成年觀眾、影響城市形象。請觀傳局調查王ADEN表演合約，評估其是否適合2026台北最High新年城卡司。建議排除不適任藝人，避免公共資源資助負面影響者

對此，北市府觀傳局先是回應，「觀傳局收到了，正在處理中，會再向大家報告。我們很重視臺北跨年晚會藝人的形象，謝謝大家。」觀傳局稍早再次回應「謝謝大家的關心，臺北跨年晚會確定不會有王ADEN的演出。」









