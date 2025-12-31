網際網路服務兩大指引出爐 NCC將優先針對5大平台進行檢視

國家通訊傳播委員會(NCC)今天(31日)針對網際網路服務發布2份指引，包括「使用者申訴及救濟機制指引」及「提供者透明度報告指引」，同時將優先針對五大平台進行檢視，希望明年底公告檢視結果。

NCC在2025年最後一天公告「網際網路服務使用者申訴及救濟機制指引」及「網際網路服務提供者透明度報告指引」，希望藉此推動平台透明治理，同時保障使用者的權利。

NCC指出，根據調查，超過6成5的台灣民眾認為平台的透明度不足、5成1不滿意平台的申訴救濟回應；加上其他國家包括歐盟的「數位服務法」、英國及澳洲的「線上安全法」以及新加坡的「線上安全作業準則」，都有要求平台業者建立申訴救濟機制，並揭露透明度報告，日本也在「資訊流通平台應對法」明訂「透明度報告義務」。

因此，NCC在4-11月經過17場次的多方利害關係人諮詢會議，逐步形成12月31日公告的「申訴救濟指引」與「透明度指引」。NCC主任祕書黃文哲說：『(原音)因為事實上到底有多少人被某個平台不當地下架，這個數字我們從來都不知道。我現在就在凸顯這個數字，讓國人在使用這些平台的時候，有所抉擇。換句話說，也許大家都很唾棄某個平台，他就會轉向另外一個平台，那這樣一來的話，透過整個使用者間接來督促業者必須要遵守中華民國的法律，讓我們的整個環境更能夠保護言論自由、也能夠更開放。』

NCC也說明，網際網路服務提供者包含平台、內容、應用服務與接取服務，但這兩大指引推出後，將於明年邀請多方利害關係人優先檢視民眾使用度較高且影響民眾權益較大的5個平台，包括Google的YouTube、Meta的FB、Line的OA以及TickTalk和Dcard，檢視是否達成相關指引，或是高度、中度、低度達成相關指引，同時透過資訊公開的方式，強化外部問責，提升整體的信任。

至於這兩大指引各有7大重點，包括要求網際網路服務提供者提供申訴救濟管道並強化易讀性、配置正體中文及熟悉我國文化脈絡人員、明確告知使用者並給予說明機會、揭露內容調控規則與判斷標準、建立權益恢復與防免濫用措施、同時說明內容調控之依據、標準與結果、揭露個人資料運用與隱私政策等。(編輯：宋皖媛)