網飛併購華納兄弟 派拉蒙殺出搶親

好萊塢歲末年終出現晴天霹靂，影音串流平台霸主Netflix，宣布將以720億美元，2兆元新台幣以上，收購華納兄弟集團旗下電影業片廠、電視攝影棚、巨型片庫、HBO跟HBO Max等核心資產。

併購引反壟斷疑慮 川普將介入

這項併購案引發反壟斷疑慮，好萊塢精英也不滿。曾經主持《誰是接班人》的川普，也表明不會坐視不管。

派拉蒙回馬槍 不認輸再戰網飛

派拉蒙影業8號宣布砸下上千億美元，不惜惡意併購，要全力奪回讓Netflix搶走的大獵物。

派拉蒙承諾，如果最後收購華納兄弟，每年會在電影院上檔至少30部電影，不像Netflix只追求市場龍頭寶座，而要讓好萊塢再次偉大。

不論贏家為何 消費者都是輸家

專家認為，不論這場爭奪戰的贏家是Netflix或派拉蒙，市場重組後，消費者恐怕都是輸家。

