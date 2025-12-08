網飛併購華納 好萊塢反壟斷 川普能擋？

示意圖 /shutterstock達志影像

全球串流巨頭 Netflix網飛，傳出談妥收購華納兄弟的電影片廠和串流業務，也包括HBO Max。根據協議，Netflix將以827億美元的整體企業價值，進行收購。交易一旦在2026年第三季完成，影視創作業者與相關工作人員的工作將遭受衝擊，預估可能導致全美年度戲院票房損失25%，更會澈底破壞影視工作者的長期收入保障「剩餘版權金」制度。美國總統川普公開承認Netflix市佔率過大「是個問題」，暗示將介入反壟斷審查。

美聯社記者：「這項談定的交易將使電影與電視行業兩大巨頭，合併在同個屋簷下。」

串流媒體服務平台Netflix網飛，宣布將以包含負債、整體企業價值827億美元，收購華納兄弟(Warner Brothers)影業的電影與電視片廠，以及HBO Max與HBO等電影和串流服務業務。競爭對手派拉蒙影業(Paramount Pictures Corporation)出局，網飛聲明，華納兄弟探索頻道(Warner Bros. Discovery, Inc.)會先把其電視網絡部門Discovery Global分拆出去，之後網飛在2026年第三季才會正式入主原屬華納的其他業務。

美聯社記者：「網飛也將買走華納的經典電影工作室，該公司宣稱可以給觀眾更多想要的觀影體驗，但批評者說這對於去戲院看電影的人，和電影工作者來說，是個壞消息。」

併購案震撼美國影視圈，原因是會造成網飛在影視界的壟斷。2025年最新統計顯示，83%美國消費者訂閱串流媒體服務，相較之下有線電視或衛星電視只有36%消費者訂閱。訂閱有線電視月平均125美元，串流媒體月費不到70美元，電影票呢？平均10美元起跳。網飛把原本對手華納兄弟的訂閱用戶1.3億人吸收過來，只是第一步，更可怕的是：讓有線電視以及電影通路萎縮，全美影院聯盟(Cinema United)預估，可能讓全美年度票房減少25%。

利物浦大學電影媒體產業講師 祖馬濟斯：「就只要訂閱一家就好了，而不是兩筆訂閱(費)，許多網飛劇集，一兩季就停播了。」

消費者省了訂閱費，但以用戶收視數據為導向的網飛，砍掉收視數下跌的節目，或根據數據分析決定劇集走向，相當常見。美國編劇工會(Writers Guild of America)聲明，認為官方應阻止這項併購，因為一旦由平台方主導內容走向，影視內容將更趨向追求點擊率，而非藝術價值和理念。現實面上隨時「砍劇」會讓影視創意人員減薪、失業。

美國總統 川普：「我也不知道，經濟學家們會判斷，我也會參與決策，但他們真的市場佔比很大。」

總部在加州的網飛，企業文化與產品內容，一向被視為自由派(Liberal)，與保守派的川普向來不對盤，從CNN到好萊塢大型科技公司和主流媒體，常是川普的批評對象。如今川普若阻止或嚴審收購，可以阻撓批評人士口中的「壟斷」，但也等於讓川普撿到槍，對有政治敵意的企業施壓與報復。

美國司法部或聯邦貿易委員會，若要引用反托拉斯法(Clayton Antitrust Act)阻擋，必須證明這項併購確實會帶來傷害，例如扼殺獨立創作者、創意人才的報酬，擠壓其他規模較小串流媒體的生存空間、傷害電影院線市場等，這正是好萊塢影人目前最大的擔憂。

紐澤西州高峰財富管理公司總裁 米勒：「 華納兄弟擁有哈利波特、以及其他有價值的資產(版權)，也包括蝙蝠俠，這些是有價值的。」

價格不等於價值，因此過去傳統好萊塢的模式是，電影或影集若以任何類型重播，比如發行DVD、海外市場或授權其他平台播放，創作者與演員可以不斷得到「剩餘版權金」(Residuals)。但如今網飛也要併購華納兄弟經典電影工作室(Warner's Legacy Film studio)，部分DC漫畫宇宙(DC Comics Universe)，包括超人、蝙蝠俠、神力女超人等的舊片重映，極可能就會被網飛一次買斷，幕前幕後影視工作者再也沒有長期收入保障。

利物浦大學電影媒體產業講師 祖馬濟斯：「AI公司對掌握影視節目的公司，很有興趣，因為他們能用影視節目來訓練最新的AI語言模型。」

購買片庫資訊去「餵食」AI，跟邀請觀眾進電影院看電影，幾乎完全無關。也因此讓美國影人擔心，網飛在掌握大量片庫後，會改變傳統電影「院線先行」的模式，就算先讓電影院播映，也不會像如今的幾個月後才上串流平台，可能幾周後就上線了。

美國總統 川普：「這(併購)真的會讓市場佔比很大，毫無疑問，是的，是個問題。」

當電影將失去所有過去獨特的觀影體驗，變成串流平台上隨時能快轉、跳著看、甚至被平台方腰斬的影集，會有多少人的生計被摧毀？此時此刻，許多意識形態上極度反川普的美國影視工作者，突然渴望他「正常發揮」，阻止這樁併購案。

