網飛提「全現金」收購力阻派拉蒙競爭 獲得華納集團董事會一致支持

美國媒體巨擘華納集團出售案，20日出現新發展，原本就已獲得華納青睞的線上串流平台網飛為了提升誘因，將計畫改為「全現金」方式，試圖藉此進一步削弱競爭對手派拉蒙勝出的可能性，且這項提案也已獲得華納董事會的一致支持。

路透報導指出，根據交易有關方面向監管單位提交的文件顯示，網飛（Netflix）修改之後的收購方案，股價仍然維持在每股27.75美元（約877.7元新台幣）、總價827億美元（約2.62兆元新台幣）不變，但是收購方式從原本現金與股票混合，改為全現金收購，試圖以更優渥的條件，避免華納兄弟探索方面（Warner Bros. Discovery）變心。

報導指出，華納董事會對於網飛修改後的方案表達了一致支持的立場，雖然派拉蒙天舞傳媒（Paramount Skydance）於去年12月提出總價1084億美元（約3.43兆元新台幣），更加優渥的條件，但華納經營層已表達拒絕的立場。

由於華納兄弟集團旗下擁有豐富的電影內容庫存以及製片廠，包括知名影集「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones），由同名小說改編的「哈利波特」（Harry Potter）系列電影，以及DC漫畫旗下包括「蝙蝠俠」（Batman）與「超人」（Superman）等系列作品，因此成為線上串流巨擘網飛與派拉蒙集團覬覦的目標。

網飛共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）在聲明之中，表示修改之後的協議內容，有助於加快華納方面舉行股東表決的腳步，並且在財務上更具有競爭力；在此之前，華納集團以包括「價格、過多風險、成本以及不確定性」等理由，回絕派拉蒙所提出的收購條件。

報導指出，華納集團若選擇由網飛併購旗下HBO Max串流平台業務，以及影片庫與製片廠，未來合併後的公司債務約在850億美元左右，但是若選擇派拉蒙所提出的收購案，債務則將會上升至870億美元，相較之下，網飛市值高達4020億美元，而派拉蒙市值則約在126億美元左右，由此似乎可理解華納集團董事會，選擇由網飛收購旗下事業體的立場，不過無論何者在此案之中勝出，未來都仍將面對美國政府監管部門的審核，屆時仍有很長一段路。

