網驚嘆！A-Lin〈失戀無罪〉大合唱 台東全民好聲音？

A-Lin獻唱台東跨年晚會。（圖／台東縣政府提供）





2026年到來，台東跨年晚會衝上全台討論焦點，尤其當歌手A-Lin在舞台上演唱到經典歌曲〈失戀無罪〉時，她突然臨時起意，直接將麥克風遞給觀眾接力合唱，全場瞬間化身為大型KTV現場，也讓不少人看到影片直呼「台東人超會唱歌」。

歌手A-Lin vs. 觀眾：「準備好了沒有，孤獨萬歲，失戀無罪，誰保證一覺醒來有人陪，我對於人性早有預備，還不算太黑。」

哇！這拍子、這音準，A-Lin聽得如癡如醉，原本還想搶麥，但決定給觀眾繼續唱。歌手A-Lin vs. 觀眾：「獨身萬歲，失戀無罪，愛不夠愛你的人才受罪，用過去悲傷換來自由，難道不珍貴。」

這美妙大合唱，就是在台東跨年晚會，A-Lin當天唱了好幾首傳唱度極高歌曲，其中也包含〈失戀無罪〉，當她把麥克風拿給觀眾們邀大家 一起唱時，收音超好。

民眾歌聲也引發熱議，直呼「台東人真的很會唱」、「台東人是不是不知道走音為何物」、「台東身分證字號是不是KTV開頭啊」，甚至有人提到，轉音的部分很多歌手都會把麥克風拿回來自己唱，但A-Lin大膽交給台下觀眾，觀眾也真的唱得很好聽，實在令人佩服，也讓不少人讚嘆台東人很會給反應，這才是跨年晚會該有的樣子。



