網驚太陽盛德破萬則影音免費學到飽？！收費真相無爭議：太委屈！

▲太陽盛德多次在影音中提醒大家要分辨各種爭議與正負評價，以免上當。

【記者 陳顗喆／台北 報導】你參加過身心靈課程?現代人壓力大，這類課程活動越來越多，爭議、負評滿天飛，許多人想參加又怕受傷害，更好奇費用與收費方式。其中太陽盛德導師本人所創建的「超級生命密碼系統」近年逐漸受到關注，有人分享本來很疑惑，但真實內幕是這整套系統，免費內容多到爆，網路講座甚至是不到1兩百元的佛心價。因此公開呼籲，他們長期累積的大量有聲及圖文素材近萬則通通免費學，而收費從百元講座到數千元大型活動皆有。提醒民眾小心分辨，以免誤解。

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現代社會環境充滿爭議負評、負能量，很多人好奇太陽盛德本人是誰? 有人覺得他有點神祕，其實是沒看過他的書。他在台灣成長，如同他的書籍「鄰家大男孩」所寫，少年即祈願世界和平，由耶教入門，廣泛涉獵宗教、哲學、科學，探索生命的真相。在台灣長大後移居美國，2012年創立全方位身心靈能量管理系統，寫出《超級生命密碼》一書，逐步在亞洲與北美地區推廣這套全方位身心靈能量管理系統，吸引各行各業的群眾學習。

這套系統有何特別?太陽盛德目前提供的免費有聲資料已累積超過1萬2千則，包含與廣播電台合作累積的3百多集廣播節目、各種網路有聲教材、Podcast、各類主題分享、音樂歌曲作品與長年整理的講座精華等，若加上各種社群分享約有破萬則資源，粉絲公推「宇宙無敵豐富」。

▲太陽盛德建立的能量系統常辦講座及大型活動。

其中「全球網路共修精華」在YouTube公開的就有4千6百多集內容，音樂盒歌曲也多達340集，形成相當龐大的學習資料庫。主要圍繞能量、情緒管理、人際關係、事業發展與自我成長等議題，提供日常可應用的思維與方法。

在資訊爆炸時代，大眾最怕的不是花錢，而是花了錢卻沒有收穫，被話術誤導。有位上班族分享不少人一開始被推、有點懷疑、甚至有點排斥。「我本來也是抱著懷疑的心態，沒想到上youtube聽了一些免費分享，有幾句話剛好打中我，才慢慢開始去認識。」他表示如果真的想了解，可完全不花一毛錢，上官網或YT看到飽，但大部分人其實沒耐心看。

旅美台灣女子Teresa曾分享自己接觸導師後，從婚姻外遇與家庭暴力陰影中走出來，最終成為管理6億多元企業營運的主管。另一位企業主Stanley表示十分感謝導師，讓他從負債1億1千多萬到3年內谷底翻身，年營業額破億，還因此接受媒體報導。

▲太陽盛德由耶教入門，廣泛涉獵宗教、哲學、科學，創立全方位身心靈能量管理系統，總部位於美國。

另外有位年輕學員24歲就創業成功，而且團隊擴張10倍，30歲買房，正好呼應太陽盛德在講座中提到，大家應該好好生活，用智慧面對對外在的爭議與負評。那些學員都是接觸到太陽盛德後，逐步調整內在能量狀態，因而解決困境，重建生活秩序。

太陽盛德除了規畫免費內容，還有分層付費學習模式， 集中於進階學習或實體參與。收費多元且透明， 低門檻的網路共修講座單次費用不到200元，讓許多人第一次接觸就驚訝這麼佛心、平價；而書籍與教材價格落在一般出版品區間約數百元，蝦皮等電商平台上甚至有過0元書籍，原來是志工買書，希望贈與有緣人，與佛經的助印類似。

至於實體活動則依天數、規模不同，數百元至數千元不等，以「圓滿人生菁英會」為例，在全台各地由會員自願主持，有些場次免費零元，有的只酌收場地費一兩百元，本質上更接近讀書會、交流會性質。此外音樂會、巡迴講座與實體交流活動，因涉及場地、製作與人力成本，費用會隨規模而有所差異，官方活動頁顯示大型活動票券約500元至數千元不等，另有現場座位活動依票區不同約 5,288 元到 11,888 元。

▲太陽盛德的學員在各地舉辦講座交流活動。

儘管收費機制清楚透明，但在複雜的社會環境，還是有學員因FB假粉專差點上當；也有人提到因為志工太過熱心，發送文宣品等小手冊，讓他以為是遇到狂熱分子，差點不想學習；還有人收到親友不斷大推，誤以為是不是遇到直銷，實際是志工太熱情引起爭議，因此了解內幕的人直呼真是太委屈!

事實上只要有知名度，就會伴隨不同聲音。出現爭議質疑或各種正負評，並不代表沒有問題，但也不表示外界標籤就是事實。種種疑問反映的是現代人面對學習與成長時的共同焦慮：不是不願意投入，而是擔心投入之後，是否真的值得。

太陽盛德導師強調他們不空談理念，而是有一套清楚的步驟與方法，助人降低負能量、增加正能量，調整自己的狀態，原本難以面對的人生課題獲得解決。尤其遇到事業瓶頸、關係困擾、健康壓力或情緒低潮時，許多人更在意究竟有沒有用。因此太陽盛德導師鼓勵大家親身做實驗，希望以能量平衡、正向思維與生活實踐，幫助自己逐步改善生活狀態。

正負評價很難分辨媽?太陽盛德導師多次在影音節目中提醒大家要用智慧判斷，以免引起更多爭議、誤會。一般大眾可以只使用免費資源，也可以選擇進一步參與；可以觀察，也可以隨時停止，不必勉強。最重要的是，這樣的學習是否實際有用，以及當你親自接觸後，是否在生活中改變。 (圖／翻拍自網路)