網驚見人手一桶！墾丁凱撒「捕蟹活動」惹議 飯店急致歉停辦

墾丁凱撒大飯店推夜訪沙蟹活動，不料引發生態爭議，對此，飯店業者18日發聲明稱，願意承擔責任；墾管處則表示，已通知業者停止該活動，並展開調查。圖為小灣沙灘。（資料照）

墾丁凱撒大飯店推夜訪沙蟹活動，不料有網友在threads社群發文指出，「每個住客桶子裡都捕獲數隻寄居蟹及螃蟹，凱撒飯店無視墾管處保護螃蟹生態」，引發生態爭議，對此，飯店業者18日發聲明稱，願意承擔責任，也在第一時間向社會大眾致歉；墾管處則表示，已通知業者停止該活動，並展開調查。

有網友在threads社群發文指出，「16日晚間，墾丁凱撒飯店派員工做導覽，帶一群住客，晚間在小灣沙灘捕寄居蟹！住客每人一支手電筒，一個水桶，每個住客桶子裡都捕獲數隻寄居蟹及螃蟹！凱撒飯店無視墾管處保護螃蟹生態」！

廣告 廣告

該網友還在留言處進一步表示，「我問了導覽的員工，他回答最後會放掉，但即便會放掉，為什麼要打擾生態」？

對此，墾丁凱撒大飯店18日發聲明指出，「我們願意承擔責任，也在第一時間向社會大眾致歉」。業者表示，夜訪沙蟹活動已於飯店內持續舉辦約3年，本意是希望在導覽人員的陪同下，引導旅客認識墾丁除自然風貌外，也盼夜間生態的多樣性能讓旅程中多一分理解與尊重自然的體驗，過往獲得不少親子與旅客的回饋肯定。

業者續道，此次網友們實質且具體的回饋，讓飯店清楚明白活動形式與實際視覺的呈現，確實可能與原本初衷產生落差，這是飯店在規畫與溝通上的不足，飯店已即刻著手檢討並優化相關活動內容，包括導覽流程、說明方式及整體呈現，未來將以更清楚被理解、也更符合大眾期待的方式進行。

業者強調，墾丁凱撒大飯店未來將持續投入環境保育與生態教育相關行動，並在國家公園環境保護的精神下，謹慎規畫每一項旅遊體驗，陪伴旅客以尊重自然的態度，親近並認識這片珍貴的土地。

墾管處則表示，獲報後已立即通知業者停止該活動，並要求改善導覽的流程與方法，之後將檢視活動內容，若有違法，將依違反國家公園法第13條第2款處3000元罰鍰。

墾管處呼籲，在國家公園從事遊憩活動，應以拍照記錄為最佳的保育行為，進行夜間觀察與生態導覽，應以不捕捉、不干擾、不破壞生態為基本原則，保護珍貴生態資源。

更多中時新聞網報導

啦啦隊女神林沁發片 感動好友相挺

張立昂《男公館》當媽媽桑 6男神見客

劉文硯領軍 TVBS媒體轉型標竿