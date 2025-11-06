網驚見王子遭歸類「已解約」藝人 喜鵲娛樂嘆這件事「浪費社會資源」
王子（邱勝翊）偷情范姜彥豐妻子粿粿，經紀公司喜鵲娛樂二度發出聲明，目前宣布暫停他所有演藝工作，被認為是「切割」，甚至網友發現，維基百科上喜鵲娛樂的資料中，邱勝翊被歸類在「已解約」名單中。
對於公司疑似火速切割王子，讓他自己承擔過錯，甚至傳出「早就不想理王子」，根據《聯合新聞網》報導，喜鵲娛樂經紀人晶晶表示：「公司沒有不回應，已正式發過兩則聲明，目前因為充斥假訊息，若來一個回一個，屬浪費社會資源。」
而王子方面也發出律師聲明，道歉並表示自己是誠心想處理問題，向范姜彥豐提出「分期付款」違約金的方式。喜鵲娛樂方面也稱：「公司已停止藝人所有工作安排，請藝人面對及反省，所有後續，交給律師團隊。」意味著王子後續法律問題也與公司無關。
