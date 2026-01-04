網驚！盧廣仲和Bruno Mars同歲 網笑翁立友跟香蕉哥哥那才叫真正一絕

記者林宜君／台北報導

近日有網友在社群平台討論，台灣創作歌手盧廣仲（左）竟和國際天王 Bruno Mars （右）年齡一樣大，引發粉絲熱議。（圖／翻攝自網路）

音樂圈總是充滿驚喜與巧合，近日有網友在社群平台討論，台灣創作歌手盧廣仲竟和國際天王Bruno Mars年齡一樣大，引發粉絲熱議，不少人驚呼：「天啊，他們真的都40歲嗎？」這個巧合也讓網友重新回顧兩人在音樂事業上的軌跡，發現雖同年齡，卻各有不同的魅力與風格。

盧廣仲40歲仍青春活力。（圖／翻攝自Threads）

盧廣仲40歲仍青春活力

盧廣仲出生於1985年7月26日，今年剛滿40歲。自出道以來，他以清新創作風格、獨特嗓音和親切形象圈粉無數，代表作包括《魚仔》、《慢慢等》等。他不僅在音樂上持續發光，也參與戲劇、主持與各類公益活動，展現多面向才華。粉絲表示，即便步入三十多歲，盧廣仲在舞台上仍充滿活力，笑容與音樂能量不減當年。

Bruno Mars同年齡的全球魅力。（圖／翻攝自Threads）

Bruno Mars同年齡的全球魅力

同樣出生於1985年的 Bruno Mars，今年也是40歲，全球粉絲遍布各大洲。以靈魂樂、放克與流行混合風格聞名，他的代表作《Just the Way You Are》、《Uptown Funk》紅遍全球，曾多次榮獲格萊美獎肯定。Bruno Mars不僅演唱實力強大，也以精湛舞技和舞台魅力聞名，即使年過三十，仍是世界舞台上的人氣巨星。

網友在社群平台留言表示：「翁立友跟香蕉哥哥那才叫一絕」。（圖／翻攝自Threads）

網友在社群平台留言表示：「盧廣仲和Bruno Mars年齡一樣大，竟然都還這麼有活力！」、「一個是台灣寶藏歌手，一個是國際巨星，36歲的魅力各有千秋！」、「沒想到盧廣仲竟然跟Bruno Mars同年！」、「翁立友跟香蕉哥哥那才叫一絕」粉絲也紛紛分享兩人的經典作品。

