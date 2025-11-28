網黃好市多掀衣露胸「把自己賣掉」！1女1男落網：就拍一下

好市多costco美式賣場。廖瑞祥攝



知名美式賣場好市多（Costco）「黑色購物週」活動期間，台灣一名30萬粉絲的網黃鑽進賣場貨架，當場掀衣露胸，事後還將照片發布在社群平台X上，表示「要把自己賣掉」。前鎮警分局警方介入偵辦，27日查緝涉案人江女及負責拍攝的陳男(均26歲)到案說明，2人坦言只是一時興起，不知道怎麼被流傳。

江女、陳男依違反《刑法》第234條公然猥褻罪移請高雄地檢署偵辦。他們供稱，兩人是朋友關係，去逛好市多，看到貨架還不錯，臨時起意拍了一下，放到自己的社群，沒想到被轉傳，才發現事態嚴重。

回顧全案，江女跑進好市多賣場的寵物食品區貨架，掀起上衣裸露胸部，拍下照片上傳至社群X，發文表示：「逛了兩圈發現錢不夠，乾脆把自己賣掉」。

對此，好市多在26日表示，針對不當行為，賣場將禁止其再進入，同時強調若相關行為屬實，將移請警方偵辦。前鎮警分局也表示要主動調查，不排除以妨害風化罪偵辦。

警方27日查緝涉案人江女及陳男到案說明，釐清事發經過後，全案依違反《刑法》第234條公然猥褻罪偵辦。前鎮警分局強調，對於任何違法或脫序行為，警方絕對會積極查緝不法、絕不寬貸。

網黃江女和拍攝者陳男落網。讀者提供

