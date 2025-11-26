網黃好市多貨架「當眾掀奶」自嘲賣身救荷包 網友：這是我們可以看的嗎？

好市多黑色購物節引來網黃入侵拍片。翻攝畫面

好市多黑五原本是全民瘋搶衛生紙、家電的大日子，沒想到今年卻被一名網黃硬生生搶走話題焦點！台灣一名擁有逾30萬粉絲的長髮辣網黃，24日竟趁著黑五人潮爆棚、賣場擠到水泄不通時，直接鑽進寵物食品區貨架，還當眾掀衣露胸拍照，尺度之大讓不少民眾驚呼「來黑五買東西，還順便看表演？」此舉瞬間在網路瘋傳，討論度直接蓋過折扣商品，成為今年黑五最「吸睛」事件。

這名網黃特地選在黑五首日到場，身穿白色無袖上衣加短褲，混在大批搶購潮中，趁工作人員沒留意時爬上棧板，接著上衣往上一掀，胸部大辣辣外露，毫不在意周遭來往民眾的眼光，她隨後在社群平台X貼出照片，自嘲「黑五逛了兩圈發現錢帶不太夠，所以決定把自己賣掉」，還加上18禁標籤，火速引爆網友熱議。

不少網友看傻：「黑五折扣太刺激？」「搶購還來得及嗎哈哈哈」「這比會員價更震撼」。也有人狠批「公共場所這樣真的太沒水準」「影響別人小孩看到怎麼辦」。

警方表示，若查證其在賣場內裸露屬實，恐已觸犯《刑法》公然猥褻罪，最高可處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金，不過目前轄區警方尚未接獲業者報案。

對此好市多強調提供舒適、安全購物環境是既定原則，並表示：「針對不當行為，將禁止其再次進入賣場。」同時強調若相關行為確認屬實，將移送警方偵辦，維護所有會員的權益。



