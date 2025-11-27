網黃好市多「掀衣露奶」：把自己賣掉！身份被起底…警遇大難題

記者簡榮良、林昱孜／高雄報導

還沒抓到人！美式賣場黑色星期五湧入大量人潮，有網黃大膽玩趁機製造流量，24日貼出「賣場掀衣上空照」，寫下「逛兩圈發現錢不夠，把自己賣掉好了」引人遐想。警方介入調查卻遇大難題，因當日人潮較多，仍擴大調閱查證中。而這名網黃也被起底，坐擁30.1萬人追蹤，自稱25歲是「情慾女王」，疑似家住新北，平時多角化經營，販售原味內衣褲和情趣用品，接受小額捐款。

網黃坐進寵物食品區，掀開衣服拍下上空裸露照。（圖／翻攝畫面）

「黑色星期五購物週」24日正式開跑，全台各地賣場擠爆人潮，一名在Ｘ、Dcard與FansOne擁有30.1萬粉絲的網黃，一屁股坐進寵物食品區，掀開衣服拍下上空裸露照，照片上傳Ｘ寫下：「逛兩圈發現錢不夠，把自己賣掉好了」。貼文在網路上掀起熱議，不少網友紛紛留言：「提貨單在哪？」、「在哪裡領貨」。

而這名網黃也被起底，在X上頗有名氣，坐擁30.1萬人追蹤，自稱25歲是「情慾女王」，時常PO出各種18禁性感照，鎖定戀足、調教族群。並同時多角化經營，販售原味內衣褲和情趣用品，接受小額捐款。

多角化經營，販售原味內衣褲和情趣用品，接受小額捐款。（圖／翻攝畫面）

對此，前鎮分局尚未接獲報案，將主動調閱相關影像，追查照片拍攝者到案，此舉恐涉及妨害風化罪，可處1年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金，將依法調查後移請檢方偵辦。但截至目前為止，女子尚未到案，原因是當天進場人數眾多，警方仍擴大調閱查證中。

好市多則表示，提供會員高品質的商品、服務與良好的消費環境，是好市多一貫的宗旨。針對該不當行為，賣場將禁止其再次進入賣場。同時強調，若相關行為經查屬實，將移請警方偵辦，以維護其他會員不受違法干擾的權益。

截至目前為止，女子尚未到案，原因是當天進場人數眾多，警方仍擴大調閱查證中。（圖／臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

