網黃好市多「掀衣露胸」拍照 依公然猥褻罪函送法辦

好市多遭網黃闖入拍攝露胸不雅照，高雄警方調查後將26歲江姓女子與陳姓男子依公然猥褻罪嫌函送法辦。（圖／讀者提供）

自稱「情慾女王」的26歲江姓女網黃，在美式賣場好市多黑色星期五購物周活動期間，竟鑽進貨架，掀衣露胸拍照後上傳社群平台，更配上「黑五逛完兩圈以後發現錢好像帶不太夠，所以決定把自己賣掉」文字，引起網友議論，業者得知後宣布禁止她再次進入賣場。轄區警方前鎮警分局循線查出江女與26歲陳姓男友人涉案，27日通知2人到案，訊後依刑法妨害風化罪章公然猥褻罪嫌函送法辦。

江姓女網黃在社群平台X擁有30多萬粉絲，時常發表各種性感照片，作風相當大膽。她與陳姓男友人，是在11月24日自台北南下高雄旅遊，後來到高雄的美式賣場好市多中華店，鑽進寵物食品區貨架中，公然掀開衣服露胸，拍下裸露照片並上傳社群平台，還配上「決定把自己賣掉」等文字，貼文一出吸引粉絲留言「哪裡還搶購得到」、「提貨單在哪裡？」。

廣告 廣告

該張不雅照片在網路上引起熱論，不停被轉發，不少網友指他們惡搞好市多黑五活動，雖然貼文已在26日無預警下架，但業者得知後發布嚴正聲明表示，針對該不當行為，賣場將禁止她再次進入，同時更強調，若相關行為經查屬實，將移請警方偵辦，以維護其他會員不受違法干擾的權益。

轄區高雄市警前鎮分局26日獲報後，立即擴大調閱相關影像畫面，掌握涉案人身分，27日通知江女與拍照的陳男到案。2人辯稱是「臨時起意」，趁賣場內沒人經過時，拍下江女掀上衣裸露胸部的不雅照片，也只把照片發在個人平台，不知道會被流傳。警方訊後依公然猥褻罪嫌將2人函送高雄地檢署偵辦。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

北一女高三生校內墜樓不治 台北市教育局回應了

宏福苑大火釀128死！前保安主管揭「警報系統長期被關」 只為方便工人出入

甄子丹妻批「陸製防護網」釀香港火災！遭炎上急滅火道歉：措辭不當