網黃爬貨架「當眾掀衣露胸」拍照 好市多震怒喊告：永久拒入

黑五賣場本該搶優惠，卻被一名台灣網黃的「掀衣露胸秀」攪亂視線。好市多（Costco）第一時間跳出來表態，強硬宣布永久拒入，並警告若行為確定成立，將把人交給警方處理，強調絕不讓任何人破壞會員的購物環境。

台灣一名擁有逾30萬粉絲的長髮網黃，24日黑五當天趁著賣場人潮滿到走不動、員工忙著疏導時，直接鑽進寵物食品區貨架、爬上棧板拍照，甚至當眾掀衣露胸，引發民眾側目。相關照片被她PO上 X（前 Twitter），一度在網路瘋傳，讓許多消費者傻眼大罵「公共場所怎麼能這樣」。

對此，好市多發表嚴正聲明，「提供會員高品質商品、服務與良好的消費環境，是好市多一貫的宗旨。針對該不當行為，賣場將禁止其再次進入賣場。」

好市多也強調，不當行為若經查證屬實，將主動通報警方「若相關行為經查屬實，將移請警方偵辦，以維護其他會員不受違法干擾的權益。」同時呼籲會員共同維護良好購物環境，並表示願全面配合主管機關後續調查。



