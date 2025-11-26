網黃躲貨架「掀衣露胸」喊把自己賣掉 好市多怒：禁止再入場

好市多黑五購物週開跑，未料有一名網黃竟躲進貨架露胸。（圖／翻攝畫面）

美式賣場好市多「黑色星期五購物週」24日開跑，然而，擁有上萬追蹤的台灣人氣網黃，竟在賣場內掀開上衣露出胸部拍照，並上傳至社群平台X（前Twitter），引起網友熱議。對此，好市多回應，已禁止該名女子再次進入賣場，並強調若相關情節查證屬實，將移請警方偵辦，呼籲會員共同維護良好消費環境。

這名網黃在X、FansOne及Dcard上皆擁有高人氣，她於24日好市多黑五開跑首日進入賣場，竟趁工作人員、民眾不注意，躲在賣場的寵物食品區掀開上衣裸露胸部拍下照片，並上傳至X，還配文表示「逛了兩圈發現錢不夠，乾脆把自己賣掉」，在網路上引起熱論。

廣告 廣告

對此，好市多稍早回應表示，提供會員高品質的商品、服務與良好的消費環境，是好市多一貫的宗旨。針對該不當行為，賣場將禁止其再次進入賣場。

好市多同時強調，若相關行為經查屬實，將移請警方偵辦，以維護其他會員不受違法干擾的權益；也藉此呼籲會員共同維護良好的消費環境，賣場將全力配合相關主管機關後續調查與處理。

警方表示，該網黃的行為恐觸犯刑法234條公然猥褻罪，意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，可處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

發票開獎更新載具APP！ 網驚見工程師「落落長私人日記」

「肉償餐費」還欠租百萬！台女網美被抓不怕 上週又吃霸王餐進監獄了

黃子佼獲緩刑4年！ 律師讚「二審法官有智慧」：35名被害者變2千多人