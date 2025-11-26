網黃高雄好市多露奶稱：把自己賣掉！賣場祭逐客令 警方主動調查

網黃在好市多拍攝上空照引熱議，前鎮分局將主動介入調查。 圖：翻攝自X

[Newtalk新聞] 好市多「黑五購物節」迎來大量人潮．台灣知名網黃趁機鑽進高雄好市多貨架中，掀起上衣裸露胸部拍照，並表示「要把自己賣掉」，貼文一出引起熱議，前鎮分局指出，目前尚未接獲報案，將主動介入調查。

一名在Ｘ、Dcard與FansOne擁有30萬粉絲的網黃，趁24日好市多「黑五購物節」開跑趁機製造流量，坐進寵物食品區，掀開衣服拍上空裸露照，並在社群平台直言「逛兩圈發現錢不夠，把自己賣掉好了」。引起網友熱議「在哪裡領貨」、「提貨單在哪？」

該名網黃拍攝地點在好市多高雄店，台灣好市多指出，「提供會員高品質的商品、服務與良好的消費環境，是好市多一貫的宗旨。針對該不當行為，賣場將禁止其再次進入賣場。」並強調「若相關行為經查屬實，將移請警方偵辦，以維護其他會員不受違法干擾的權益。」

而前鎮分局指出，尚未接獲報案，將主動調閱相關影像，追查照片拍攝者到案，此舉恐涉及妨害風化罪，可處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金，將依法調查後移請檢方偵辦。

