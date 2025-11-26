「網黃」大膽鑽貨架裸胸 好市多：將報警偵辦 禁止再次入場

〔記者楊雅民／台北報導〕好市多(Costco)「黑五購物節」年度大促銷登場，賣場湧入搶購滿滿人潮，網路卻傳出1名「網黃」大膽鑽入賣場寵物食品貨架，掀起上衣裸露胸部拍照，還上傳社群貼文自嘲「逛了兩圈發現錢不夠，乾脆把自己賣掉」，引起網路熱議。

好市多強調，若相關行為經查屬實，將移請警方偵辦，以維護其他會員不受違法干擾的權益，也藉此呼籲會員共同維護良好的消費環境，賣場將全力配合相關主管機關後續調查與處理。

好市多指出，提供會員高品質的商品、服務與良好的消費環境，是好市多一貫的宗旨，針對該不當行為，賣場將禁止其再次進入賣場。

