「網黃」好市多露乳嬌喊「把自己賣掉」！ 2男女到案送辦

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄一家好市多(Costco)商場24日舉辦「黑色星期五購物週」(Black Friday)活動，發生知名網黃闖寵物區掀衣露乳拍照，並將照片發到X(推特)「把自己賣掉」。前鎮分局27日通知涉案人26歲江女及協助拍照的陳男到案說明，2人供稱是臨時起意，也只把照片發在個人平台，警方依違反公然猥褻罪移請高雄地方檢察署偵辦。

江女及陳男雙雙到前鎮分局到案說明，他們向警方表示，24日前往好市多逛街，逛到拍照地點時覺得場景不錯，臨時起意拍照，事後也僅是將照片發在個人平台，並沒有上傳到成人網站或社交平台，沒有公開發傳意圖。據警方了解，江女與陳男沒有前科。

廣告

該案緣起知名賣場好市多(Costco)「黑色星期五購物週」(Black Friday)開跑，卻傳出在X(推特)有高人氣網黃江女，在高雄某分店寵物食品區掀開上衣裸露胸部，並將照片張貼在X，寫下「黑五逛完兩圈以後發現錢不太夠，所以決定把自己賣掉。」

大膽行徑引來粉絲留言「哪裡還搶購的到？」「提錯貨單在哪里？」該篇貼文引發熱議，不過引起軒然大波後，26日趕緊下架。

好市多事後回應，供會員高品質的商品、服務與良好的消費環境，是一貫的宗旨，針對該不當行為，賣場將禁止其再次進入賣場。好市多強調，若相關行為經查屬實，將移請警方偵辦，以維護其他會員不受違法干擾的權益。也藉此呼籲會員共同維護良好的消費環境，賣場將全力配合相關主管機關後續調查與處理。

先前，有「台灣臀后」之稱的吳姓女子，今年9月在高雄總圖拍攝成人影片，遭前鎮分局依公然猥褻罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

