網黃「掀衣露奶」：把自己賣掉！高雄警出手下場慘了 好市多罕祭逐客令

記者林昱孜／高雄報導

網黃在好市多賣場掀衣露奶，畫面貼上社群後引發討論，遭賣場禁止進入，警方也將出手調查。（圖／翻攝自X）

美式賣場好市多黑色星期五湧入大量人潮，有網黃大膽玩趁機製造流量，24日貼出「賣場掀衣上空照」，在社群上掀起議論。前鎮分局表示，目前尚未接獲報案，將主動介入調查，請拍攝者到案說明，全案朝妨害風化罪偵辦，好市多也做出回應下禁令。

「黑色星期五購物週」24日正式開跑，全台各地賣場擠爆人潮，一名在Ｘ、Dcard與FansOne擁有30萬粉絲的網紅，坐進寵物食品區，掀開衣服拍下上空裸露照，照片上傳Ｘ寫下：「逛兩圈發現錢不夠，把自己賣掉好了」。

前鎮分局復興所所長陳勇旭表示，將主動介入調查，恐涉妨害風化罪。（圖／翻攝畫面）

該貼文在網路上掀起熱議，不少網友紛紛留言：「提貨單在哪？」、「在哪裡領貨」。對此，前鎮分局尚未接獲報案，將主動調閱相關影像，追查照片拍攝者到案，此舉恐涉及妨害風化罪，可處1年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金，將依法調查後移請檢方偵辦。

好市多表示，提供會員高品質的商品、服務與良好的消費環境，是好市多一貫的宗旨。針對該不當行為，賣場將禁止其再次進入賣場。同時強調，若相關行為經查屬實，將移請警方偵辦，以維護其他會員不受違法干擾的權益。



不良行為，請勿模仿！

