網點名高雄下一目標 車站、聖誕市集空拍機警戒

高雄市維安升級，加派234名警力，在人潮多的車站加強巡邏。（圖／東森新聞）





網路PO文自稱是張文兄弟，還點名下一個恐攻地點就在高雄車站。警方追IP，鎖定6個帳號，巧合的是張文的親哥哥也定居高雄。哥哥從事科技業，嫂嫂是老師，兄弟最後一次碰面是5年前回老家過年，但因為覺得弟弟難溝通，就沒繼續聯絡。雖然PO文者還未抓到，高雄市維安升級，加派234名警力，在人潮多的車站加強巡邏，甚至在中央公園出動空拍機，展開陸空警戒。

週末下午警方出動空拍機，鎖定高雄中央公園不斷增加的人潮，公園外更是加派警力密集輪班，全都因為高雄被點名是下一個恐攻的目標。

廣告 廣告

高雄週末活動相當多，中央公園有大棵的聖誕樹，後面還有市集，到了晚上還有演唱會，因此越晚人潮會越聚越多，因此這裡也被認為要加強維安的區域。

民眾：「不太敢出來啊，陪家人拍照，偶而會看看有沒有奇奇怪怪的人啊，稍微會有點擔心，就是怕會突然有人過來隨機砍人。」

另一個讓警方繃緊神經的還有高雄車站，特勤中隊荷槍實彈巡邏，隨身長槍不離手。主要是因為有人在網路上PO文，說自己是兇手張文的兄弟，還點名高雄車站是下一個目標，雖然15分鐘後就刪文，到底是惡作劇還是仿效，高雄市警方連夜追查IP，鎖定6個帳號排除1個。巧合的是兇手哥哥竟然也定居高雄。

高雄市長陳其邁：「據他的兄長表示，家裡大概跟這個嫌犯，已經有5年沒有聯絡，也不清楚他現行居住的地方跟他活動的這些狀況。」

根據瞭解，張文的哥哥從事科技業，嫂嫂是老師，兄弟最後一次見面是5年前回老家過年，哥哥因為覺得和弟弟不好溝通，因此完全沒有再連絡。

儘管目前排除哥哥跟案情有關，但因為高雄被點名，全市維安升級，尤其高雄車站是天井設計，萬一有人蓄意鬧事，半開放的空間警方不敢大意。其他高捷紅橘線交會的美麗島站、高雄中央公園站，三鐵共構的高鐵左營站，高雄市總共加派234名警力高度警戒。

更多東森新聞報導

張文作案前多次勘查地形！百貨員工猜：想跳紙箱已被清

挑女友戒指遇張文拿刀砍殺 他PTSD：沒閃過就是我

獨家／誰賣張文「M18煙霧彈」！ 雙北逾40家生存遊戲店遭警查訪

