網點名3位前總統「名字好怪」 釣出蔡英文親回1句掀暴動

近日有網友在Threads上發問，仔細想想台灣的總統一堆人名字都好怪，直喊「感覺台灣找不到第二個同名的人」，引發網友熱烈討論，湧入超過2000則留言；值得注意的是，該篇貼文也吸引前總統蔡英文留言，直接寫下「叫英文很奇怪嗎？」再度成為網友關注焦點。

該名網友在發文指出，「仔細想想台灣的總統一堆人名字都好怪，英九、水扁、英文，感覺台灣找不到第二個同名的人，尤其是水扁」。對此，有大批網友紛紛湧入表示，「你可以想像家豪當上總統會怎樣嗎，我覺得會滿好笑的」、「板主貼文的好笑程度：100% 蔡英文本人來留言的好笑程度：1000000%」、「春嬌，志明」、「基本上都是又大又重的字，不是什麼人都能撐起來的字姓名學是有道理的」。

然而，不只有大批網友湧入討論，就連蔡英文也現身留言，「叫英文很奇怪嗎？」同樣吸引超過千則留言討論，「叫數學可能比較討厭」、「有標點符號，是本人」、「別人講這句話沒感覺，一看是本尊校噴」、「不會我還認識一位文英的人」、「活網英文來了來了」。

