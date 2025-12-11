網一查「竟與五月天阿信同年」！50歲翁立友首出面回應 真實反應曝

記者蔡維歆／台北報導

五月天阿信6日迎來50歲生日，象徵正式邁入半百人生里程碑，粉絲社群一片祝福狂潮；令人意外的是，他竟然與以《我問天》走紅的台語歌手翁立友同歲，不少網友得知後瞬間驚呼，「完全看不出來」、「兩人完全不同世界」。對此翁立友今出席胡瓜舉辦的「鑽石舞台之夜」感恩餐會也回應了。

五月天阿信與台語歌王翁立友同齡。（圖／翻攝自臉書）

翁立友聽聞網友討論：「真的嗎？他看起來真的比我年輕多了，而且他成就這麼高。」對於有網友更表示2人都是各自領域的重要存在，敲碗期待2人未來有機會合作，翁立友也樂見其成說：｢如果真的有可能的話，那真的是我莫大榮幸。」由胡瓜發起、領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，今年完成台北2場、台中2場演出，口碑爆棚；歲末將至，胡瓜11日邀請演出藝人共同舉辦年終感恩餐會，同時宣布「鑽石舞台之夜」明年春天回歸，將於2026年3月21、22日重返臺北流行音樂中心（北流）。

廣告 廣告

2026「鑽石舞台之夜」演唱會台北場，明年3月21 （六）、3月22（日）強勢回到臺北流行音樂中心，門票明（12日）13時在年代售票系統開賣，啟售日至本月28日止購票享早鳥九折優惠，本次捐贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和臺大清寒希望獎助學金，秉持公益之心，持續前行。

更多三立新聞網報導

41歲生日不藏了！小禎公開激吻小7歲廚師男友放閃 超甜互動曝光

阿信50歲了！網一查「竟與翁立友同年」紛紛嚇喊：衝擊感超強

「表態政治立場」工作沒了！台最辣護理師曬對話網嘆：中國人就這樣

南韓電子入境卡「台灣歸中國」！陳慕義怒嗆1句不忍了 台網暴動嗨翻

