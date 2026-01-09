網PO影片稱中國漁船越界捕魚質疑海巡無作為 海巡署回應了

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕網路流傳影片，內容為漁民在6日下午約3點時於發現中國籍漁船在苗栗縣通霄鎮外海離岸不到24海里處越界捕魚，並質疑海巡署是否有作為？海巡署中部分署今天中午回應，指出當下並未接獲報案，但海巡署當天上午10點40分在台中港北方26浬處海域發現越界中國漁船1艘，立即以無線電、艇外廣播及水砲實施強制驅離，直到7日中午11點22分左右將9艘不明目標及中國漁船均驅離出我國限制水域。

海巡署中部分署今天表示，6日當天早上6點40分所屬第四巡防區指揮部即已運用雷達系統掌握苗栗及中部海域計有9艘不明目標並全程掌握各目標動態，同時同步通報艦隊分署調度宜蘭艦前往處置，該艦依威脅目標影響程度依序執行驅離任務，並於當天上午10點40分在台中港北方26浬處海域發現1艘越界中國漁船立刻驅離，當天並未接到通霄外海中國籍漁船侵入報案。

海巡署中部分署表示，中部分署持續驅離進入我國海域的漁船與不明目標，於7日中午11點22分，驅離9艘不明目標及中國漁船出我國限制水域，不過確實未發現社群影音中入侵我國限制海域漁船。

民眾在社群媒體「社會事新聞影音」PO出影片，內容為漁民見到中國籍漁船越界捕魚，且漁網一撒，大批漁獲即被中國籍漁船捕走，漁民也質疑「魚都被捕光光了，海巡呢？」且時間點為6日下午約3點引發討論。

