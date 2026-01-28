即時中心／黃于庭報導

副總統蕭美琴去（2025）年11月赴比利時布魯塞爾，出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）於歐洲議會舉辦之年度大會，並發表演說受到全球矚目。然而，有網友發文稱「場地我租的、會議我贊助的、名聲給我的、錢老百姓出的」，警方認定其散播謠言，依《社會秩序維護法》送辦。北院審理後認定，該男應屬公共議題之意見表達，裁定不罰。

據悉，該名盧姓網友於社群Threads發文，將「場地我租的、會議我贊助的、名聲給我的、錢老百姓出的」等文字加註於蕭美琴參加IPAC的圖片上，雖盧男辯稱「我」指的是大眾而非蕭美琴，不過仍被依《社會秩序維護法》移送北院裁處。

北院審理指出，警方移送的證據，是依《自由時報》記者自Threads截圖報導，而內容為根據網友引用盧男貼圖再發文，並非全部都是由他所寫。因此，一般人可知盧男就蕭美琴參加IPAC演說一事發表觀點，應屬公共議題之意見表達。

總上所述，北院認為，縱使盧男所寫的「我」，會使人誤會為蕭美琴，而與實情不符，不過尚不足以使見聞者產生畏懼、恐慌等負面心理，難認有影響公共安寧之情事，不符《社維法》散布謠言的構成要件，裁定不罰。

原文出處：快新聞／網PO誣蕭美琴「自己贊助」IPAC演說！嘴秋男遭法辦 判決出爐

