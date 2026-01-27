網PO黑白婚紗照尋老友 隔64年「軍中同袍」重逢

記者黃啓超、朱俊傑、朱怡蓉／綜合報導

強大的「脆」不只可以找東西，還可以尋人！高雄有民眾PO出一張黑白婚紗照，表示其中的新郎，是爸爸「軍中港踢」，兩人一起受訓，下部隊都到桃園，但整整64年沒有聯絡，照片上只有新娘的名字，還有標註里港，結果真的順利找到影中人，兩位83歲的老人家順利見面，激動相擁！

白先生滔滔不絕的訴說陳年往事。

分隔64年的軍中同梯見面，83歲的白先生拎著禮盒好激動，紗門一推開，兩人深深擁抱。

高雄白世賢：「唉呦，60多年了啦。」

白先生從高雄一路趕到屏東，和他抱在一起的是64年前一起受訓的同梯兄弟余先生。

兄弟一見面就相擁。

高雄白世賢：「（當年）每天都在反攻大陸去，殺朱什麼，殺朱拔毛。」

話匣子打開，當年趣事整整講了90分鐘，軍中兄弟能夠再度重逢，是白先生的兒子從小看的這張婚紗照…

黑白照片中的新郎、新娘站在土角厝前，這是服役中的余先生，當年沒有手機，通訊不發達，退伍之前，余先生把珍貴的婚紗照交給白先生，兩人後續憑著印象到對方住家找人卻撲空。白先生的兒子從小就看著這張婚紗照，追問著老爸他們到底是誰？

白先生兒子發文幫爸爸找軍中兄弟。

前里長白世賢：「兒子LINE我說，這誰你認識嗎？我說是我當兵的朋友，很好的朋友，他住在里港，（兒子說）難得這麼多歲了，不然我來上脆找找看，難得看看能不能見面，那麼好的朋友，這張相片（兒子）從小時候看到現在，我說好也是可以。」

鄰長余招成：「怎麼會不感動，我多感動，我看到他眼淚都要掉下來，一見面就抱在一起了，網路上知道他要來，我就去買烏魚子了。」

好兄弟的再次相聚也成為佳話。

年輕一代看了64年的婚紗照，透過網路的力量，真的找到老爸的軍中兄弟，直呼神奇，也成為佳話。

