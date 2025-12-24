網PO「下一個張文，會出現」 又1網友遭起訴

林男遭警方拘提到案。翻攝畫面

桃園市32歲林姓男子21日晚間在社群平台Threads及Facebook貼文預測下次恐怖攻擊目標，並詳列39處地點，甚至發布「下一個張文，會出現」的內容，林口警分局獲報後，昨指揮桃園地檢署指揮偵辦後，將林男拘提到案，他見警方找上門，坦承犯行並辯稱「好玩亂寫」的，被依恐嚇公眾罪嫌移送，桃檢今火速將他起訴。

19日北捷發生無差別攻擊事件，為了防範模仿效應以及社會恐懼加深，檢警加強相關網路貼文查緝，林口警方21日獲報，有網友在社群平台Threads及Facebook貼文，聲稱「這次是台北車站和中山站發生恐怖攻擊事件，我推測下次發生恐怖攻擊事件的可能地點：…」並詳列39個地點，以及「下一個張文，會出現」等內容。

林男在Threads貼文預測39處可能遭恐攻地點。翻攝畫面

警方隨及根據發文帳號鎖定林男身分，並報請桃園地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」檢察官指揮偵辦，昨日晚間於桃園將林男拘提到案，林男坦承貼文，辯稱只是「好玩亂寫」，警詢後依恐嚇公眾罪嫌移送地檢署偵辦，檢方複訊後諭知10萬交保，但因覓保無著，檢察官認恐有逃亡之虞改聲請羈押，最後法院裁定限制住居。



