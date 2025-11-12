網PO「捐80億歐元換副總統演講」假訊息 刑事局逮2嫌

日前有網友發文稱台灣捐80億歐元讓副總統蕭美琴在IPAC峰會發表演說，刑事局獲報後追查鎖定2名男子涉案，其中一人日前到案，另名男子今返國在桃園機場遭逮送辦。

陳姓男子返國在機場遭逮。（圖／翻攝畫面）

副總統蕭美琴日前出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表演說，有網友在社群平台發文稱「法國BBC報導臺灣捐贈80億歐元巨資交換演講」並製作梗圖，刑事局9日接獲舉報後進行調查。

刑事局鎖定發文者IP查出網友盧姓男子製作不實梗圖並散布，昨（11）日已通知他到案說明；另名陳姓男子則在社群軟體留言稱「法國BBC報導臺灣捐贈80億歐元巨資交換演講」不實訊息，2人行為已涉違反社會秩序維護法第63條第1項第5款之情事。

專案小組今（12）日在桃園機場逮捕搭機返國的陳男，陳男辯稱當時看到發文說「法國BBC報導」就知道是反串文，覺得很好笑跟著轉發，不知道犯什麼法，還說「誰都知道這是開玩笑的不實資訊」、「當真的人腦子有問題」，警方訊後依違反社維法移送台北地方法院簡易庭裁處。

警方呼籲，民眾對於各種流傳訊息、謠言應多加查證，切勿杜撰或轉傳不實訊息，若接獲來源不明或未經查證屬實之資訊時，亦應先查證內容是否真確、辨識真偽，避免成為假訊息之傳播者，共同維護網路環境純淨。

