網PO「蘇家別禍害新北」 鄉民列蘇貞昌政績反嗆：假新北人

民進黨備戰2026年大選，新北市率先拍板由立委蘇巧慧參選市長，卻在Threads引發爭議。有網友發文稱「蘇貞昌這個選項就已經夠可憐了，現在還橫空出世一個蘇巧慧，拜託你們蘇家不要再禍害新北市民了」，隨即遭大批網友反擊，力挺前台北縣長蘇貞昌施政表現，細數其任內政績，認為後任市長多沿用其成果。網友也反駁「橫空出世」說法，直言蘇巧慧已任立委多年，質疑原PO帶風向、無法代表新北市民。

民進黨備戰2026年九合一選舉，各縣市長提名人選陸續定案，新北市更早早拍板，由民進黨立委蘇巧慧代表出戰。不過近日卻有人在社群平台Threads發文稱「新北人有蘇貞昌這個選項就已經夠可憐了，現在還沒完沒了橫空出世一個蘇巧慧，拜託你們蘇家不要再來禍害新北市民了」，相關言論迅速引起熱議。

該貼文曝光後，立刻吸引大量網友留言反擊，不少人替前台北縣長蘇貞昌抱不平，直言「新北市在蘇貞昌執政的八年下，滿意度可是很高的」，更指出當年推動的「一鄉一特色」政策，協助各地找到發展定位、活絡在地經濟，後任市長多半只是「吃老本」，反問原PO「你確定你之前是新北市人？」。

前台北縣長蘇貞昌。（圖／民視新聞資料照）

也有網友直指，「周錫偉朱立倫侯友宜各八年，我才覺得新北超可憐」。另有人表示，「蘇巧慧我不清楚，但蘇貞昌做的可是非常好，板橋後站改變，雙和醫院等等的，別讓你的發言感覺那麼無知可悲」。

網友反擊列政績護航蘇貞昌。（圖／翻攝自Threads）

針對「橫空出世」的說法，也有不少網友嗤之以鼻，反問「蘇巧慧都當立委多久了，還叫橫空出世？」更有人質疑原PO是否帶風向，「帶一則幾元？」、「不要擅自代表新北人」。

此外，也有曾經歷「台北縣」時期的民眾指出，「其實，當時我們是台北縣耶！不是新北市喔！有經歷過台北縣的，通常不太會說我們新北人。還有蘇貞昌在台北縣做縣長時真的做得很不錯。」

網友反擊列政績護航蘇貞昌。（圖／翻攝自Threads）

有網友更進一步細數，指出現在新北市許多重大規劃與建設，其實都源自蘇貞昌擔任台北縣長期間（1997年12月20日至2004年5月20日），包括新板特區、三峽北大特區、新莊副都心、淡水漁人碼頭、三峽陶瓷博物館，甚至河濱公園的整體整治雛形，都在當時完成規劃；就連中永和地區的國家圖書館，也是在其行政院長任內推動納入。網友直言，「原PO不是假新北人，就是太年輕不懂過去」。





