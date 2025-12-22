網PO「鄭捷、張文都我的人」 高雄男嗆炸小港機場落網

社會中心／綜合報導涉嫌在台北車站和捷運中山站丟煙霧彈、揮刀砍人的恐怖兇手，是因為妨害兵役通緝中的27歲張文，如今他的身分也被起底，家境相當不錯，一生的志願就是想當軍人，曾經是空軍志願役，但2022年因為酒駕遭汰除，而他從小個性叛逆，跟家人之間的感情不融洽，爸媽也說2年多沒連繫了。記者vs.嫌犯張文爸媽：「有想要代替兒子幫忙道歉嗎，有知道兒子的近況嗎。」戴著帽子、口罩，雙手緊緊相握，來到二殯準備相驗，面對記者提問不發一語，他們是台北犯下隨機恐怖攻擊事件，嫌犯張文的爸媽。27歲張文隨機攻擊! 妨害兵役通緝中 遭起底"家境不錯"（圖／民視新聞）27歲的嫌犯張文，是桃園市楊梅人，家境相當不錯，爸爸是工程師，媽媽是會計，但他從小個性叛逆，過去就讀桃園的工商餐飲科、雲林的科技大學，但疑似因為爸爸，長期採取比較嚴格的方式管教，因此也讓他難以接受，跟家人之間的感情也不融洽，爸媽說2年多沒連繫了，接到消息才知道兒子犯案，住在高雄的哥哥也表示，不了解弟弟的狀況。高雄市長陳其邁：「據他的兄長表示，那在家裡大概跟這個嫌犯，已經有5年沒有聯絡，那也不清楚他現行居住的地方，跟他的一些活動的這些狀況。」27歲張文隨機攻擊! 妨害兵役通緝中 遭起底"家境不錯"（圖／民視新聞）張文一生的志願就是想當軍人，曾經是空軍志願役，服役於無線電通信中隊，但2022年因為酒駕遭汰除，疑似因此覺得人生失去方向，後續遷移戶籍也沒申報，導致"教召令"沒有送達，去年11月25號沒去教召，涉犯妨害兵役治罪條例，今年7月11號被通緝，他過去對槍械以及軍事設備，相當有興趣，恐怕跟犯案手法拖不了關係。究竟是因為逃兵被通緝，憤而隨機殺人嗎？背後有沒有組織協助，一切的細節，都還有待警方一一釐清！原文出處：27歲張文隨機攻擊！妨害兵役通緝中 遭起底「家境不錯」與家人多年未聯繫 更多民視新聞報導張文用煙霧彈型號曝光！退役少將揪1漏洞：要檢討國際震驚！北捷隨機砍人 AIT發文哀悼：與台灣人民站在一起員警緊急衝入誠品內追凶畫面曝光「手還拿著指揮交通棒」

