「綴著風吹看戲趣」兒童歌仔戲巡演 6縣市近萬人開心體驗

記者劉昕翊／綜合報導

臺灣歌仔戲推廣基金會與RC文化藝術基金會聯手，自10月31日起乘著「紙風車台灣鄉村卡車藝術工程」出發，陸續前往新北鶯歌、桃園蘆竹、臺中南屯、南投名間、嘉義竹崎、臺南安南6鄉鎮巡演，至今（13）日圓滿結束，共吸引近萬名觀眾共襄盛舉。

「綴著風吹看戲趣—兒童歌仔戲推廣藝術卡車鄉村巡演」為文化部指導補助、臺灣歌仔戲推廣基金會與RC文化藝術基金會共同主辦，不僅透過紙風車藝術卡車串連不同表演藝術團隊及城鄉聚落，讓藝術落地紮根，更特邀由專家學者徵選全國最優秀「兒童歌仔戲–親子劇場匯演」團隊參與演出，包含，一心戲劇團《審石頭？歐買尬～真的假的啦？》、薪傳歌仔戲劇團《黑姑娘》、唐美雲歌仔戲團《收妖日記：顛倒大王的秘密》，將歌仔戲帶到全國各鄉村，打造具母語推廣、文化平權、傳統藝術扎根等多重意義的親子藝術饗宴。

今年下半年10至12月共辦理6場系列巡演，這週在嘉義縣與臺南市的壓軸演出，且因今年南部地區天災不斷，這次更特別將祈求臺灣風調雨順的祝福融入於劇情中，讓此次演出更賦予多元及祝福意涵。唐美雲歌仔戲團長唐美雲表示，從去年到今年，感受到要給孩子正確的觀念去學習臺語，真的要從小就開始，因為文化就是生活，生活就是文化，很開心可以用孩子輕鬆看劇的方式，讓孩子去認識這樣美麗的文化。

此外，除精采絕倫的歌仔戲表演，週末場次更加碼招牌戲曲藝術體驗活動，有豐富的戲服、戲曲妝容與身段免費體驗，讓親子客群可以藉由多元體驗中，復刻早年廟口看戲的感覺，也共同創造親子溫馨的回憶。

