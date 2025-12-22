綺拉奈特莉的 8 件事：曾是娜塔莉波曼替身、胸部靠畫的、差點因「厭食症霸凌」退圈

【編輯部名人筆記】

在銀幕前輝煌耀眼的綺拉奈特莉 (Keira Knightley)，擁有許多你所不知道的小八卦。她曾經與《格雷》傑米道南交往過？甚至差點因為不堪媒體霸凌而退出影壇？帶大家一起挖掘這位英倫玫瑰的 8 個成長秘密。

1. 三歲就耍大牌想找經紀人

不得不說綺拉想走演員的野心，從三歲的時候就開始了。綺拉的父親是一位舞台劇演員，母親則是一位劇作家，文藝家庭的耳濡目染下，使得綺拉在 3 歲時就大膽對父母提出要求，希望父母親能開始幫她找經紀人讓她入行。不過神通廣大的綺拉爸當時告訴她，等到她 16 歲時，自然會幫她介紹一位經紀人。

2. 《神鬼奇航》的事業線是畫出來的

綺拉奈特莉在電影《神鬼奇航：加勒比海盜》中身穿一襲典雅的古裝，無論是細腰還是整體氣質均無違和，唯一可惜的就是她深受平胸所苦。造型師只好拚了老命幫她在胸口部分「加深再加深」，因此劇照中的乳溝其實是畫出來的。

綺拉事後也表示非常滿意化妝師的功力：「我覺得超棒，這輩子胸部從來沒這麼大過，都不用去找整型醫師了！」

3. 跳舞是她的超級罩門

綺拉奈特莉在一次訪談中，承認自己是不折不扣的舞蹈白癡。為了飾演電影《安娜卡列尼娜》中翩翩起舞的 Party Queen 安娜，她可是每天都花 12 個小時在排舞，儘管如此她依舊幽默表示：「拍完戲後通通忘光光！」

4. 曾做過娜塔莉波曼的替身

這絕對是影史最有趣的撞臉！綺拉奈特莉在很小的時候出演《星際大戰首部曲：威脅潛伏》，飾演艾米達拉女王（娜塔莉波曼 飾）的侍女兼替身。在劇情中為了保護女王，她必須與娜塔莉交換身分。事後劇組表示，當綺拉完妝打扮出來，所有人均驚呼綺拉與娜塔莉根本就是雙胞胎。

5. 《亞瑟王》是自認最大的挑戰

演慣文藝片的綺拉奈特莉，在史詩動作片《亞瑟王》中飾演亞瑟王的妻子。她為了準備這部戲，事前學了拳擊、射箭跟騎馬，也因為這部戲弄得全身是傷。不過骨子裡叛逆的綺拉卻在社群網站上表示，能出演這部戲真是太爽快了！

6. 結婚理由超隨性：因為沒結過！

綺拉與男友 James Righton 在 2013 年步入禮堂。當被問及當初求婚的情形時，綺拉直言：「When James proposed I just thought, 'Well, I’ve never done that before. It seemed like a fun thing to do.'」（當詹姆斯向我求婚時，當下第一想法只是說：噢，聽起來蠻有趣的，反正我也沒做過這件事。）真是一位隨性的女孩。

7. 曾被媒體霸凌到想退出影壇

綺拉奈特莉因為過瘦的身材，一度被媒體渲染為是好萊塢厭食症的根源，媒體稱就是有綺拉的存在，讓女孩們都汲汲營營減肥，甚至有女孩因為這樣喪生。這件事情讓綺拉非常難過，也曾自我懷疑自己是不是「太瘦真的有罪」（綺拉無奈：啊我就是胖不起來阿！）。因為這些輿論壓力，綺拉在 2011 年時曾萌生退出演藝圈的打算。

8. 名字其實拼錯了？

她在接受雜誌專訪時透露，其實她本來不叫 "Keira"（綺拉），她應該要叫 "Kiera"（綺雅拉）的！但因為母親報戶口時不小心拼錯字，將 ie 寫成了 ei，就變成我們現在口耳相傳的 "Keira" 了！





