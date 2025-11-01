綺拉奈特莉遭狗仔怒罵「蕩婦」挑釁？明星反制騷擾靠這招！

英國女星綺拉奈特莉（Keira Knightley）Associated Press

【文／千尋少女】曾以《神鬼奇航》、《傲慢與偏見》、《贖罪》走紅全球的英國女星綺拉奈特莉（Keira Knightley），近日接受《倫敦時報》專訪時，首度吐露出道巔峰期的驚人遭遇。她坦言，當年爆紅後長期遭狗仔跟拍、辱罵挑釁，甚至曾為了反制對方，原地站了五小時，只為不讓狗仔拍到任何「有價值」的照片。

現年40歲的綺拉奈特莉自小以童星出道，17歲因主演《我愛貝克漢》一舉成名，隨後接連演出《神鬼奇航》、《愛是您，愛是我》、《傲慢與偏見》和《贖罪》等叫好又叫座的作品，成為全球矚目的英倫女星。然而，名氣帶來的不只有光環，也伴隨難以想像的壓力。

她回憶：「有一天早上醒來，家門口就有十個男人，這樣的情況持續了五年。」那段時間幾乎讓她崩潰。綺拉奈特莉透露，狗仔常會當面辱罵她或同行的男性友人，「他們大多罵『蕩婦（whore）』，有時是『婊子（slut）』。特別是當我男友、弟弟或爸爸在場時，他們就是想激怒我們，好趁機提告賺錢。」

為了擺脫惡意糾纏，綺拉祭出極端對策：「我決定每天穿同一套衣服，把其他衣服全送人，只留下三條牛仔褲、條紋T恤和靴子。」只要遇上跟拍，她就留在原地靜止不動。她笑說：「有一次我真的站了五個小時！我心想：『你不走，我就不走。』我穿著同一套衣服，又不動，這樣的照片對他們來說一點價值都沒有。」

長期被跟拍與辱罵讓她精神崩潰，甚至一度想退出演藝圈，幸好家人全力支持，她暫別好萊塢，回到倫敦生活，還搭火車獨自旅行歐洲各國，從沒人認出過她，「我偽裝得很好，穿得很邋遢，駝著背，不和人對視，就像在人群中滑過。」

《10號艙房的女人》（The Woman in Cabin 10）

走過低潮後，綺拉奈特莉已能笑談這段黑暗過去，並以更成熟姿態回歸影壇。她最新主演的驚悚片《10號艙房的女人》（The Woman in Cabin 10）已於Netflix上線。該片改編自英國同名暢銷小說，將懸疑氣氛濃厚的「移動密室」搬上螢幕。片中她飾演記者「蘿拉」，為採訪任務搭上豪華遊艇，卻意外目睹一名乘客被拋入海中。當她試圖報警卻被眾人當成妄想，她只好獨自追查真相、踏上一場危機四伏的追兇之旅。

《10號艙房的女人》現正Netflix熱播中。

