綺拉奈特莉遭狗仔怒罵「蕩婦」挑釁？明星反制騷擾靠這招！
1. 年紀輕經就爆紅，綺拉奈特莉坦言一度想退出演藝圈！
2. 遭狗仔怒罵「蕩婦」挑釁 綺拉奈特莉竟用這招反制！
3. 為逃離狗仔地獄，綺拉奈特莉獨自踏上火車環歐之旅！
【文／千尋少女】曾以《神鬼奇航》、《傲慢與偏見》、《贖罪》走紅全球的英國女星綺拉奈特莉（Keira Knightley），近日接受《倫敦時報》專訪時，首度吐露出道巔峰期的驚人遭遇。她坦言，當年爆紅後長期遭狗仔跟拍、辱罵挑釁，甚至曾為了反制對方，原地站了五小時，只為不讓狗仔拍到任何「有價值」的照片。
現年40歲的綺拉奈特莉自小以童星出道，17歲因主演《我愛貝克漢》一舉成名，隨後接連演出《神鬼奇航》、《愛是您，愛是我》、《傲慢與偏見》和《贖罪》等叫好又叫座的作品，成為全球矚目的英倫女星。然而，名氣帶來的不只有光環，也伴隨難以想像的壓力。
她回憶：「有一天早上醒來，家門口就有十個男人，這樣的情況持續了五年。」那段時間幾乎讓她崩潰。綺拉奈特莉透露，狗仔常會當面辱罵她或同行的男性友人，「他們大多罵『蕩婦（whore）』，有時是『婊子（slut）』。特別是當我男友、弟弟或爸爸在場時，他們就是想激怒我們，好趁機提告賺錢。」
為了擺脫惡意糾纏，綺拉祭出極端對策：「我決定每天穿同一套衣服，把其他衣服全送人，只留下三條牛仔褲、條紋T恤和靴子。」只要遇上跟拍，她就留在原地靜止不動。她笑說：「有一次我真的站了五個小時！我心想：『你不走，我就不走。』我穿著同一套衣服，又不動，這樣的照片對他們來說一點價值都沒有。」
長期被跟拍與辱罵讓她精神崩潰，甚至一度想退出演藝圈，幸好家人全力支持，她暫別好萊塢，回到倫敦生活，還搭火車獨自旅行歐洲各國，從沒人認出過她，「我偽裝得很好，穿得很邋遢，駝著背，不和人對視，就像在人群中滑過。」
走過低潮後，綺拉奈特莉已能笑談這段黑暗過去，並以更成熟姿態回歸影壇。她最新主演的驚悚片《10號艙房的女人》（The Woman in Cabin 10）已於Netflix上線。該片改編自英國同名暢銷小說，將懸疑氣氛濃厚的「移動密室」搬上螢幕。片中她飾演記者「蘿拉」，為採訪任務搭上豪華遊艇，卻意外目睹一名乘客被拋入海中。當她試圖報警卻被眾人當成妄想，她只好獨自追查真相、踏上一場危機四伏的追兇之旅。
《10號艙房的女人》現正Netflix熱播中。
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 1 天前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
馮淬帆離世「臉書不會關閉！」外甥首發聲 親曝舅舅後事
曾陪伴大家多部喜劇港片的資深男星馮淬帆，已於昨（31日）離世，享壽81歲。稍早，他的外甥也正式接管馮淬帆的臉書帳號，並表示將遵從舅舅遺願，由家人好友送完最後一程。中時新聞網 ・ 4 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 1 天前
昔日情人今隔空發聲！范姜彥豐正妹前女友一句「人品就是最好的風水」惹網揣測
（記者蔡函錚／綜合報導）藝人范姜彥豐與粿粿的婚變消息自曝光以來，持續占據網路討論焦點。事件延燒第三天，范姜的前 […]引新聞 ・ 14 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
粿粿婚外情王子淚崩道歉！17分鐘影片曝「范姜彥豐要求1600萬」
粿粿在被爆出婚外情王子邱勝翊後，1日打破沉默發出17分鐘影片，開頭就直指范姜彥豐開口拿1600萬離婚費用，並表示范姜彥豐在婚姻中多次提出離婚，今年是她第一次主動提離婚，「真正走不下去，從來不是外力介入也不是第三者」，原因是真的感覺走不下去了。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前
粿粿出軌「對男生沒邊界」？「好老公代表」楊祐寧一句話見高EQ
恐怖片《泥娃娃》票房突破8200萬！男女主角楊祐寧、蔡思韻與監製陳亮材、連奕琦、導演解孟儒今（1）日現身戲院。近來藝人粿粿與范姜彥豐，爆劈腿王子風波，引起軒然大波，楊祐寧也發表看法。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
簡廷芮早知「粿王」不倫情？老公17字護妻：別再影響我的家
前啦啦隊女星粿粿遭丈夫范姜彥豐指控，與藝人王子發生婚內出軌，事情在網上持續延燒，且因為范姜提到妻子是在美國行回來後態度丕變，當時同行的藝人簡廷芮也被捲入這場風波，遭疑知情且幫忙隱瞞，甚至是與王子曖昧，台視新聞網 ・ 1 天前
爆王子粿粿美國團「還有一對沒爆」！天后闆妹再發聲：幾天後就有消息
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。網紅「天后闆妹」突然發文爆料「其實那群好友．還有一對沒有被爆……唉」，暗示偷吃風波還未結束，引起萬人留言議論，她再度發文表示「反正你們再等幾天就有消息了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
馮淬帆81歲離世留下2遺憾！曾痛批王晶：害慘很多人
馮淬帆81歲離世留下2遺憾！曾痛批王晶：害慘很多人EBC東森娛樂 ・ 13 小時前
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐EBC東森娛樂 ・ 1 天前
遭遇相同！他笑稱「想看范姜彥豐、江宏傑在一起」 釣出本尊回應：謝你囉
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導男星范姜彥豐與粿粿結婚3年驚傳婚變，范姜彥豐29日拍片控訴妻子粿粿出軌「王子」邱勝翊，事件曝光後引發各界熱議。對此，多數...FTNN新聞網 ・ 1 天前
前一天才分享機場吃美食影片！「最帥展昭」甄志強驟逝 享年59歲
據了解，甄志強在1991年參與全港模特兒大賽，獲得4項大獎，後續在港劇《碧血青天楊家將》飾演展昭，憑藉高大俊朗的形象深獲觀眾喜愛。而他在當紅時期，曾於一週內同時出演8支電視廣告。根據港媒《星島日報》報導，甄志強1999年被爆出與年長23歲名媛趙金卿談戀愛，受到外界嘲...CTWANT ・ 1 天前
和王子曖昧狂撩？簡廷芮還在神隱 網友已置板凳等吃瓜
和王子曖昧狂撩？簡廷芮還在神隱 網友已置板凳等吃瓜EBC東森娛樂 ・ 1 天前
粿粿疑出軌王子「范姜彥豐、江宏傑被拱交往」本人回應
男星范姜彥豐10月29日毀滅式爆料，妻子粿粿跟邱勝翊（王子）表面包裝成朋友，私下卻有一腿；對此粿粿駁斥，王子承認「超過朋友界線」。有網友許願范姜彥豐改跟江宏傑交往，竟驚喜釣出江宏傑回覆。中時新聞網 ・ 1 天前