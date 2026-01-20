「綻光30客家金曲演唱會」2/7登場 跨世代、跨領域精彩演出迎新春

竹縣「綻光30客家金曲演唱會」二月七日，當天入場觀眾只需憑活動票根或購票證明，即可於現場兌換抽獎券。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

慶祝竹縣文化局成立滿三十周年，文化局將於二月七日在演藝廳舉辦「綻光三十新竹縣客家金曲演唱會」，邀請「客家吟遊詩人」陳永淘、客家金曲樂團及十鼓擊樂團等頂尖陣容演出，縣長楊文科邀請大家踴躍參加這場跨世代、跨領域的視聽饗宴，一起辭歲迎春、感受現竹縣長期耕耘客家音樂的亮麗成果。

文化局表示，「綻光三十客家金曲演唱會」卡司陣容堅強，涵蓋傳統與現代的對話，入圍葛萊美獎的十鼓擊樂團，以震撼人心的節奏開場，為客家音樂注入強大生命力。客家音樂靈魂人物陳永淘將帶領北埔國小合唱團，呈現最純淨的土地天籟。「山歌界活字典」賴仁政與資深唱將魏勝松也將展現深厚的山歌底蘊。

廣告 廣告

文化局指出，入圍金曲獎的時髦組合 iColor 愛客樂、融合搖滾精神的打幫你樂團、資深音樂人林展逸與其優秀學生、Crossing Road 及陳瑋儒將接力演出，呈現演跨界新世代、客語音樂多元且現代的流行面貌。

文化局長朱淑敏表示，除了欣賞高品質的精彩演出，入場觀眾只需憑活動票根或購票證明，即可於現場兌換抽獎券，大獎包含藍牙喇叭及HomePod mini，邀請喜愛音樂的朋友，把握最後購票機會，一起到場聽見土地閃耀的聲音。