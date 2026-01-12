「綻光30」客家金曲演唱會 2/7陳永淘、十鼓等重磅登場

「客家吟遊詩人」陳永淘，以質樸歌聲深刻影響當代客家音樂，將於「綻光三十」客家金曲演唱會中，再次用客家歌聲感動鄉親。（竹縣府提供）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣政府文化局將於二月七日在竹縣演藝廳舉辦「綻光三十，二０二六新竹縣客家金曲演唱會」，集結客家音樂三十年精華的盛會，邀請「客家吟遊詩人」陳永淘、金曲國寶賴仁政及國際知名「十鼓擊樂團」等頂尖陣容，以跨世代、跨領域的視聽饗宴，與鄉親一同迎接新春。

文化局表示，「綻光三十」象徵著客家文化在竹縣三十載的淬煉與綻放，誠摯邀請喜愛音樂的朋友，把握最後購票機會，一起到場聽見土地閃耀的聲音。

文化局說，本次演唱會卡司陣容堅強，涵蓋傳統與現代的對話。由客家音樂靈魂人物陳永淘帶領北埔國小「陽陽北埔合唱團」，呈現最純淨的土地天籟；「山歌界活字典」賴仁政與資深唱將魏勝松則將展現深厚的山歌底蘊。此外，曾入圍葛萊美獎的十鼓擊樂團，將以震撼人心的節奏開場，為客家音樂注入強大生命力。跨界新世代部分，由入圍金曲獎的時髦組合iColor愛客樂、融合搖滾精神的打幫你樂團、資深音樂人林展逸、Crossing Road及陳瑋儒接棒演出，展現客語音樂多元且現代的流行面貌。

為了鼓勵鄉親走進劇場，文化局推出多項超值購票方案，凡是「竹縣友藝思」會員購票即享九折優惠；針對團體觀眾，更推出「十人（含）以上揪團購票享有 五折」的破天荒折扣，希望能吸引更多鄰里、機關團體共同參與這場藝文慶典。

除了精彩演出，文化局更準備驚喜好禮。當天入場觀眾只需憑活動票根或購票證明，即可於現場兌換抽獎券。大獎包含藍牙喇叭及HomePod mini，讓民眾不僅能享受高品質的聽覺饗宴，還有機會將豪華獎項帶回家。