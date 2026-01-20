綾瀨水泥埋屍案38年！兇手出獄後月入40萬 愛看當年案件影片辯與事實不符

17歲女高中生遭虐待致死，屍體因灌入水泥爆裂，事件才曝光。圖／翻攝畫面

日本1988年發生駭人「綾瀨女子高中生水泥埋屍案」，一名17歲女高中生為了賺取畢業旅行費用打工，卻在返家途中遭同齡男子絆倒，同夥並假裝好意陪伴女子返家，於半途威脅女子發生性行為，開啟一連串殘忍虐待，最終女子因重傷身亡，遭棄油桶內灌入水泥；同行4名男子雖遭判刑，根據日媒更新近況，其中一名男子出獄後，還會購買犯案相關書籍研究，更指點書籍內容與事實不相符。

回顧1988年11月25日，年僅17歲的女高中生古田順子為了賺取畢業旅行費用，騎乘腳踏車至塑膠工廠打工，不過當天晚間返家途中，遭同齡男子湊伸治絆倒，隨後同夥男子宮野裕史假裝好意走上前，稱陪伴返家。

未料順子答應後，裕史竟聲稱自己是「極青會」成員，要求順子上賓館，否則就會被他殺掉；事後當2人欲離開賓館時，裕史同夥竟一同將順子關到另名夥伴湊伸治的家中，後來的日子，4人便輪流強姦順子、施行暴力，包括強迫全裸跳舞、當眾自慰、強迫吸食強力膠、強灌威士忌、用鋼筋強行反覆插入順子下體，更用打火機燒她的腳，作為逃跑懲罰。

然而順子每天僅能喝1瓶牛奶、吃1塊麵包，還被強迫喝下自己的尿液，成男子們的洩憤工具，即便男子家人知情，也不敢報警，後來順子因精神狀況極差，身體傷口化膿，生命極為脆弱，過年後不久便重傷身亡。

犯案人之一小倉讓出獄後，仍經常找犯案書籍及影片研究，並前往棄屍地點。圖／翻攝畫面

在這期間，順子家人毫無女兒行蹤消息，即使警方循線追查也沒有結果；至於順子屍體，4名男子為了掩蓋事實，找了1個空油桶，將順子放進去後灌入水泥丟棄，原以為不會被發現，沒想到過了41天，因屍體腫脹、氣體無法排出導致油桶炸裂，整體事件才曝光。

後來犯案主謀宮野裕史遭判20年、跟班小倉讓遭求刑13年、湊伸治遭判9年，渡邊恭史只被判了4年；而根據日本《週刊文春》報導，小倉讓1999年8月3日獲釋時，年僅28歲，母親受訪時稱，兒子幾乎都在監獄中長大，擔心兒子出獄後無法融入社會。

不過小倉讓先是到了一家電腦公司上班，當時月薪30萬日圓（約新台幣5.9萬元），但家中沒有電腦，工作內容讓他感到吃力，1年後轉任程式設計師和系統工程師，月薪達40萬日圓（約新台幣7.9萬元）；母親表示，小倉讓經常在休假日自學，此外還會閱讀當年犯案相關書籍、影片，更指點內容與事實不一樣，且經常回到拋屍地點。

至於當時在法庭上向受害家屬提出的賠償方式，小倉讓母親並未多做說明，僅稱「受害者的家人已經搬走了」，明白受害家屬無法忘懷，但他們自己也無能為力。



