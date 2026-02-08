〈很久很久以後也是好日子〉是一篇看似行雲流水般易讀的小品，寫的是具有邊緣性格的平凡人，甚至是令旁觀者為之氣結的濫好人，太懦弱、太不精明、太忍讓，魯迅之言「哀其不幸，怒其不爭」，但這樣一對母子或母女居然不自量力、傾其所有去搶救一隻病貓，令旁觀者驚呼，有沒有搞錯？

作者的企圖心是要在這殘酷世界證明一事，不必弱弱相殘，而是弱弱相依，互相救濟、互相支援。作者簡白、不浮誇的敘述，建立了一種柔弱的腔調，最終挺立一種姿態，當弱者到了失去一切的時候，腳鐐手銬反而是存活下去的尊嚴吧，結尾那看似濫情、明亮的敘述，是綿裡藏針的反諷，也是谷底反彈的力量，是以俗爛反俗爛的一記回馬槍。