緊咬房價不放手！建商待售建案1452件 新竹以北賣壓累積破8百億元
記者陳韋帆／台北報導
住展最新資訊，新竹以北待售建案1452件、累積案量破8百億，買氣持續低迷，多數建商仍緊咬房價防線，不輕易讓價，議價率仍在1成以內。住展雜誌企研室總監陳炳辰表示，房市弱化僵局難解，供給量雖因指標案湧現而增長，但需求面毫無起色，年底市場仍不樂觀。
根據住展資料，11月預售案量攀揚至800多億元、月增200多億元，可比擬今年329檔期盛況。指標案包括華固、遠揚、甲山林建設各自在新北市新店區、板橋區、三重區公開的總銷破百億元大案，以及寶佳建設在桃園市70多億元新案等，大幅拉抬供給面成長。新成屋市場則兩樣情，新成屋戶數僅推百餘戶，較前月減少100多戶，缺乏亮點。
陳炳辰指出，雖然新北市板橋區、新店區、永和區及桃園市大有地區傳出逆勢熱銷，但終究為個案表現。整體追蹤指標建案每週平均來客組數為12.9組，成交組數僅0.6組，顯示市場相當冷清。約一半比例的建案出現單周僅個位數的賞屋組數或單周交易0組的狀態，案場多有大唱空城計現象。
他說，先前建商節制推案曾讓待售建案數量受控，但年底新案亮相，買氣低迷難以穩定去化舊案，導致待售建案數量走升至1452案，比前月增加近40案，後續賣壓受關注。
關於房價是否下降？陳炳辰說，議價率分數持平，顯示開價與成交價保持在一成以內，不少新案成交價格居高不下甚至創價，買盤不再期待房價下修便直接出手。陳炳辰預估，今年最後一個月市況依舊不樂觀，北台灣2025年推案量雖有望低空飛過兆元水準，但恐創2018年破兆推案量以來最差紀錄。
