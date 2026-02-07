緊咬陸配立委資格爭議 游淑慧火大嗆綠營一句話

台灣民眾黨新科立委李貞秀（右一）3日已宣誓就職。（本報資料照片）

民眾黨不分區立委李貞秀因國籍問題，近日不斷遭執政黨質疑違反《國籍法》相關規定，內政部長劉世芳更表態不提供機密以上文件。對此，國民黨台北市議員游淑慧則說，如果過去民進黨覺得兩岸人民關係條例有問題的話，17年的執政為什麼從來不不廢止？

陸委會副主委梁文傑5日表示，對於李貞秀索資，將用最嚴格條件去處理。他並指出，陸配的參政權是規範在《兩岸人民關係條例》之中，但陸配若選上公職則是規範在《國籍法》，重申若特別法跟普通法並沒有針對同一事項有所規定，當然就是個別適用。

對此，游淑慧6日則在臉書發文直指，「法律與現實的落差」，法治國家我們，遵守法律是最基本的，「如果過去民進黨覺得兩岸人民關係條例有問題的話，17年的執政為什麼從來不不廢止？」

游淑慧續批，民進黨最詭異，而且詐欺的地方就在：既不敢修改或廢止兩岸人民關係條例，又不甘願乖乖依法行政。在文末，她則是標註「什麼事情都要硬拗」。

